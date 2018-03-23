Для Кремля это точно не очень хорошая новость

Во-первых, поздравляю моего доброго знакомого Джона Болтона с назначением советником по национальной безопасности США

Во-вторых, я понимаю, что при Трампе усидеть дольше года в любом кресле трудно. Поэтому все прогнозы относительны и зыбки.

В-третьих, если все же у Джона выйдет удержаться на посту, то для Кремля это точно не очень хорошая новость. Болтону, в отличие от Керри и Ко, не впаришь фейковое химическое разоружение Асада, миротворцев ОБСЕ на Донбассе и прочий трэш производства МИД РФ в стиле «„Новичок“ — не наш». Иранское соглашение Обамы можете считать похороненным прямо сейчас. В его нынешней форме оно точно не выживет. Пляски Кремля с тегеранскими муллами Болтон еще пятнадцать лет назад, когда работал заместителем госсекретаря, считал прямой угрозой национальной безопасности США (а я их считаю прямой угрозой безопасности России , так что тут мы с ним сходимся). Если кто и может переубедить Трампа, что не стоит звонит в Кремль и признаваться Путину в любви, то это он.

В-четвертых, для Украины Грузии , Балтии и Польши это — прекрасная новость. Болтон — твердый атлантист и хорошо относится к посткоммунистическим странам.

Для Берлина и Парижа новость, наоборот, плохая: Болтон — не любитель европейских формул типа «держать двери открытыми для диалога с Москвой (Пекином, Тегераном , далее везде) любой ценой». Он может и прихлопнуть эти самые двери.

Для Израиля новость — супер, для палестинцев и Махмуда Аббаса — мягко говоря, не очень. В сравнении с Болтоном даже министр обороны Мэттис — коала. Есть еще один интересный момент: Джон своих взглядов никогда не менял и в политической проституции не замечен. Уходить ему есть куда — в тот же «Америкэн энтерпрайс инститьют» (American Enterprise Institute), где он работал последние 10 лет. Легко не будет, но будет интересно.

P. S. В-пятых, Джон знает толк в еде, особенно в завтраках. Если вы хотите выяснить, где в Вашингтоне подают лучшие Eggs Benedict (яйца-пашот, поджаренная английская булочка-маффин, кусочек бекона — все это под голландским соусом, — прим. ред.), то спросите у него. Человек рано встает и много работает.