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Ежегодно в Подмосковье открывается около сотни новых ателье по пошиву и ремонту одежды
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Ежегодно в Подмосковье открывается около сотни новых ателье по пошиву и ремонту одежды 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье на сегодняшний день насчитывается свыше 1,4 тысячи предприятий по пошиву и ремонту одежды, прирост ателье по региону составляет от 80-100 объектов в год, сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
«Наибольшее количество ателье осуществляют свою деятельность в городских округах Балашиха, Химки, Подольск, Королев, Домодедово, Лобня, Люберцы и в Одинцовском, Солнечногорском, Пушкинском муниципальных районах», — уточнил Посаженников.
Он уточнил, что этот рынок достаточно сегментирован. Так, одни ателье специализируются только на пошиве одежды, другие — на ремонте, а многие оказывают полный комплекс услуг, которые пользуются достаточно высоким спросом у жителей Подмосковья.
«Сегодня наиболее популярны услуги ремонта. Также весьма востребовано направление по пошиву штор, покрывал и иных текстильных изделий. За счет скорости обработки одной ремонтируемой вещи (от 10 минут до нескольких часов) и большому количеству подобных заказов выручка от ремонта одежды в несколько раз выше, чем от заказов на индивидуальный пошив, время на который тратится от одной до трех недель», — отметил министр.
В частности, пошив юбки обойдется в подмосковном ателье в среднем от 1,5-3 тысяч рублей, брюк — 2,5-4,5 тысячи рублей, платья — от 2,6-5 тысяч рублей, зимнего пальто — 3-7 тысяч рублей. Средняя стоимость укоротить (подшить) — от 150-300 рублей, ушить по среднему шву — 300-550 рублей, замена молнии — 250-450 рублей, штопка — 250-500 рублей, ушить по боковым швам — 250-400 рублей.
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