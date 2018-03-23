Юнармейцы филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в Челябинске выиграли первенство Челябинской области по охотничьему биатлону

После соревнований ребята смогли узнать, как готовят военных штурманов, и ознакомиться с авиационной техникой, используемой в ходе летного обучения курсантов.

Юнармейский отряд «Юные штурманы» Челябинского филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (ВУНЦ ВВС «ВВА») выиграл первенство Челябинской области по охотничьему биатлону среди юношей.

Соревнования проводились на базе Учебной авиационной базы, куда со всего региона приехали 20 команд юных охотников в возрасте до 18 лет. Для того, чтобы уравнять шансы всех участников, организаторы разделили их на несколько возрастных групп. Юным охотникам предстояло на время преодолеть два круга по 800 метров на охотничьих лыжах без лыжных палок и показать мастерство владения пневматической винтовкой на одном огневом рубеже.

В самой старшей группе за победу боролись школьники 10-11 классов. Лыжная подготовка оказалась у всех на высоком уровне. Все решилось на огневом рубеже, где лучше всех отстрелялись юнармейцы филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске из отряда «Юные штурманы».

«Борьба была очень интересной. Все соперники очень хорошо подготовлены. Победить нам помогла именно огневая подготовка, которую мы тренируем вместе с курсантами Челябинского филиала Военно-воздушной академии», — поделился секретом победы командир отряда «Юные штурманы» Валерий Бизунов.

Соревнования организовали Региональный союз охотников и рыболовов и Учебная авиационной база. Юные охотники после соревнований смогли узнать, как готовят военных штурманов, и ознакомиться с авиационной техникой, используемой в ходе летного обучения курсантов. Ребятам посчастливилось побывать и в музее Челябинского училища штурманов, где курсанты Челябинского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» провели для них экскурсию.