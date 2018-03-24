Ещё
Алкоголь снова толкнул на кражу.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алкоголь снова толкнул на кражу. 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Заявление в органы написал житель деревни Суна Кондопожского района. Так, когда хозяин приехал к себе в дом, он обнаружил вскрытую дверь и отсутствие мотора от лодки и бензопилы. По подсчетам материальный ущерб составил около 40 000 рублей.
Так следствие стало подозревать жителя соседнего поселка. Мужчина оказался безработным и очень быстро дал признательные показания. В один из вечеров мужчина употреблял алкоголь, когда выпивка закончилась и денег не оказалось он вспомнил про своего знакомого, который имеет благополучное финансовое положение. Взяв монтировку он отправился к нему в дом, где вскрыл замок и забрал ценные вещи. После этого все краденое он спрятал не подалеку в лесу. Но продать краденое он не успел.
Карельские вести: последние новости
Мэр Петрозаводска работает удовлетворительно Стали известны итоги конкурса «Комфортной городской среды» в Карелии Запомните сами и расскажите знакомым! Самые популярные схемы обмана покупателей в супермаркетах!
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину137
Эпичный взрыв телебашни в Екатеринбурге сняли на видео30
Россиянам сообщили об изменениях в ЖКХ71
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам44
Умер обменявший себя на заложников полицейский15
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение