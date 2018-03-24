Алкоголь снова толкнул на кражу.

Заявление в органы написал житель деревни Суна Кондопожского района. Так, когда хозяин приехал к себе в дом, он обнаружил вскрытую дверь и отсутствие мотора от лодки и бензопилы. По подсчетам материальный ущерб составил около 40 000 рублей.

Так следствие стало подозревать жителя соседнего поселка. Мужчина оказался безработным и очень быстро дал признательные показания. В один из вечеров мужчина употреблял алкоголь, когда выпивка закончилась и денег не оказалось он вспомнил про своего знакомого, который имеет благополучное финансовое положение. Взяв монтировку он отправился к нему в дом, где вскрыл замок и забрал ценные вещи. После этого все краденое он спрятал не подалеку в лесу. Но продать краденое он не успел.