Ещё
В Ярославле стартовал проект по ликвидации пробок на дорогах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня

В Ярославле стартовал проект по ликвидации пробок на дорогах 

ТАСС 16 минут назад
Фото: ИА Regnum
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Квадрокоптер начал замерять интенсивность и плотность транспортного потока на Московском проспекте и прилегающих к нему участках в Ярославле, замеры проводят в рамках внедрения проекта «Зеленая волна», направленного на борьбу с пробками в городе, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Ярославской области.
"В рамках реализации проекта «Зеленая волна» в ближайшие две недели будем делать замеры квадрокоптером. Потом обсчитывать модель движения, измерять ее, согласовывать с ГИБДД. Проблему пробок на Московском проспекте надо решать, постараемся начать внедрение системы как можно скорее", — сказала собеседница агентства.
Замеры делают в утренние и вечерние часы, когда проспект перегружен, а также в выходные дни. Транспортный поток снимается на видео с высоты 150 м. Работа квадрокоптера не повлияет на движение транспорта. «Нам сейчас очень важно понять интенсивность этого потока, так как последние измерения проводились несколько лет назад и без применения подобной техники», — приводит пресс-служба слова зампред правительства Ярославской области Максим Авдеев.
Проект «Зеленая волна», в рамках которого светофоры настроят таким образом, чтобы ликвидировать ежедневные автомобильные пробки, реализуют в районе Московского проспекта и прилегающих к нему участках проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе в Ярославле. Это наиболее загруженные магистрали города.
ТАСС: последние новости
Около 300 человек пятый день ищут подростка, пропавшего в день рождения под Волгоградом Спасатели в Петербурге усилят контроль за рыболовами в Кронштадте и у "Лахта центра" Минвостокразвития предлагает включить Комсомольск-на-Амуре в зону СПВ
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ438
Набиуллина взялась за пенсии95
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого79
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ510
Россияне устроили набег на «Магнит»28
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение