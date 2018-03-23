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Мужчина, захвативший заложников на юге Франции, выдвинул условия
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Мужчина, захвативший заложников на юге Франции, выдвинул условия 

РИА Новости 1 час назад
ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Мужчина, захвативший в пятницу заложников в супермаркете на юге Франции, потребовал освобождения главного фигуранта дела о терактах в Париже и Брюсселе Салаха Абдеслама, передает телеканал BFMTV со ссылкой на собственные источники.
"Мужчина, взявший заложников, требует освобождения Салаха Абдеслама. Он знаком французским спецслужбам", — передает канал.
Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.
Абдеслам был в Париже в день терактов 13 ноября 2015 года, ночью он вернулся в Брюссель. По данным следствия, в Париже на нем был надет пояс смертника, который был неисправен и не взорвался.
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