Мужчина, захвативший заложников на юге Франции, выдвинул условия

"Мужчина, взявший заложников, требует освобождения Салаха Абдеслама. Он знаком французским спецслужбам", — передает канал.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

Абдеслам был в Париже в день терактов 13 ноября 2015 года, ночью он вернулся в Брюссель. По данным следствия, в Париже на нем был надет пояс смертника, который был неисправен и не взорвался.