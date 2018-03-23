Министр финансов Испании Луис де Гиндос назначен вице-президентом ЕЦБ с 1 июня

Окончательное решение было принято после консультаций Европейского парламента и совета управляющих ЕЦБ. Кандидатура де Гиндоса была выдвинута в начале февраля министрами финансов еврозоны (Еврогруппой).

Ранее в марте депутаты Европарламента с небольшим перевесом голосов одобрили кандидатуру де Гиндоса: он получил 331 голос «за», 306 голосов «против», воздержавшихся было 64 человека. Депутаты раскритиковали политическое прошлое испанского кандидата и беспрецедентное решение отправить действующего министра непосредственно в исполнительный совет ЕЦБ.

Депутаты также выразили свое несогласие с процедурой выдвижения кандидатов на должность вице-президента ЕЦБ, обвиняя Еврогруппу в отсутствии прозрачности принятия решения.