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Министр финансов Испании Луис де Гиндос назначен вице-президентом ЕЦБ с 1 июня
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Министр финансов Испании Луис де Гиндос назначен вице-президентом ЕЦБ с 1 июня 

Банки.ру 1 час назад
Европейский совет официально назначил министра финансов Испании Луиса де Гиндоса на пост вице-президента Европейского центрального банка. Испанский министр сменит на этом посту Витора Констансиу 1 июня 2018 года.
Окончательное решение было принято после консультаций Европейского парламента и совета управляющих ЕЦБ. Кандидатура де Гиндоса была выдвинута в начале февраля министрами финансов еврозоны (Еврогруппой).
Ранее в марте депутаты Европарламента с небольшим перевесом голосов одобрили кандидатуру де Гиндоса: он получил 331 голос «за», 306 голосов «против», воздержавшихся было 64 человека. Депутаты раскритиковали политическое прошлое испанского кандидата и беспрецедентное решение отправить действующего министра непосредственно в исполнительный совет ЕЦБ.
Депутаты также выразили свое несогласие с процедурой выдвижения кандидатов на должность вице-президента ЕЦБ, обвиняя Еврогруппу в отсутствии прозрачности принятия решения.
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