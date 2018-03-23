Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». СФО. № 239 

Депутат горсовета будет судиться с департаментом мэрии
Разговоры о том, кто и сколько денег должен за аренду земли муниципалитету, ходят в Новосибирске постоянно. Кто только не пытался раздобыть информацию на этот счет, но до сих пор никому не удалось ее получить. Как говорят, депутат городского совета Наталья Пинус подала в суд на департамент земельных и имущественных отношений мэрии с тем, чтобы был признан незаконным отказ в предоставлении информации о наиболее крупных должниках за аренду земли. Однако Центральный районный суд города Новосибирска позицию депутата не поддержал. Тем не менее, по слухам, Наталья Пинус собирается судиться с мэрией и дальше.
Комментарии: Депутат будет судиться дальше
Депутат Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус заявила: «Мы проиграли суд в Центральном районном суде Новосибирска. Решение будем обжаловать. Мотивированное решение суда будет готово в конце марта — начале апреля. Только ознакомившись с мотивированным решением, мы поймем точную причину отказа. Я убеждена в том, что информация о наиболее крупных задолжниках должна быть открытой, как это реализовано в целом ряде муниципальных образований России».
Перевод ТЭЦ на бурый уголь ухудшит экологию в Новосибирске
В Новосибирске активно ходят слухи о том, что городская экология может в ближайшее время серьезно пострадать и что город ожидают проблемы сродни красноярским. Причиной грядущих экологических катаклизмов горожане называют решение группы «Сибирская генерирующая компания» — нового владельца компании «Сибэко» — перевести городские ТЭЦ с каменного угля на бурый уголь. Если верить слухам, то из-за применения бурого угля ухудшатся сразу многие параметры, характеризующие состояние экологии Новосибирска.
Комментарии: ТЭЦ точно будут переводить на бурый уголь
Главный эколог, заместитель технического директора СГК Константин Кушнир дал свой комментарий на «горячую» тему: «По тому опыту который у нас есть, при замене угля на бурый, мы сможем снизить зольность в 2-2,5 раза, содержание серы — в 1,5-2 раза. Выбросы прочих загрязняющих веществ снизятся в 1,3-2 раза за счет улучшения топливных характеристик. По нашему убеждению, никаких существенных изменений и влияния на экологию Новосибирска при переводе ТЭЦ-5 на бурый уголь не произойдет».
Главе Ачинского района приставы простили долги
В отношении главы Ачинского района Красноярского края Евгения Розанчугова, по слухам, было возбуждено несколько исполнительных производств в связи с долгами по налогам и госпошлинам. Однако, по данным издания Запад24.ру, все исполнительные производства приставами были прекращены, поскольку у должника не нашлось средств и имущества, чтобы рассчитаться по долгам.
Ачинцы гадают: как же так? Неужели дела у главы так плохи? Ведь совсем недавно он отчитывался о доходах и открыто декларировал очень даже хорошие заработки и наличие в собственности движимого и недвижимого имущества.
Комментарий: дело техники
В пресс-службе УФССП по Красноярскому краю пояснили, что постановления об окончании исполнительных производств, возбужденных в отношении Розанчугова, сейчас отменены. В то же время в службе приставов рассказали, что 21 марта Евгений Розанчугов добровольно погасил все долги. Когда средства поступят на счет УФССП, исполнительные производства в его отношении вновь будут закрыты — но теперь уже на другом основании: в связи с фактическим их окончанием.
Как пояснили в УФССП, пока в базе данных на сайте ведомства отображаются старые сведения. Но это чисто технический момент: для обновления данных обычно требуется несколько дней.
Красноярца лишили водительских прав пожизненно
В последнее время жители Красноярского края то и дело обсуждают слухи о том, что водителей-нарушителей в регионе лишают прав на какие-то прямо космические сроки. В обсуждениях фигурируют наказания и на 20, и на 30 лет. Теперь вот заговорили и о пожизненном лишении прав. Неужели такое может быть?
Комментарий: доживет — еще поездит
Про длительные сроки лишения водительских прав — правда. Складываются они по совокупности нарушений, и до сих пор рекорд в этом смысле принадлежал жителю города Назарово, который «нанарушался» на 31 год 6 месяцев лишения прав. Теперь же красноярец побил его рекорд: сотрудники ГИБДД не раз ловили его пьяным за рулем, и в итоге лиши прав на 38,5 года. Правда, отсчет ведется не с этого года, а с 2005-го, когда нарушитель впервые был задержан за пьяную езду. Соответственно, ему осталось потерпеть всего лишь до 2044 года, и права ему вернут. Сейчас красноярцу 31 год. Так что желаем ему долгих лет и искренне надеемся, что поездить в этой жизни он еще успеет.
Сына иркутского губернатора обанкротят
В Приангарье еще до победы Сергея Левченко на выборах губернатора циркулировали слухи о возможном банкротстве его сына, Андрея Левченко. Толки усилились после того, как появились сведения об уголовном деле по поводу уклонения от уплаты налогов, заведенном на ангарское предприятие «Стальконструкция», которым управляет сын губернатора. Тогда представители компании сообщали о том, что о банкротстве говорить преждевременно, и размер спорных налоговых платежей незначителен.
Комментарий: признан банкротом
Арбитражный суд Иркутской области признал требования компании «КапиталИнвестСтрой», подавшей один из исков с требованием признать банкротом Андрея Левченко, обоснованными.
«Это значит, что он признан банкротом и к нему уже применили процедуру реструктуризации долгов, — пояснили в пресс-службе суда. — Конкурсным управляющим назначен Дмитрий Токарев. Он проверит финансовое состояние должника и составит план по погашению задолженности. Затем имущество Андрея Левченко будет выставлено на торги или применят другие способы, предусмотренные законодательством».
Мэра Тайшетского района не посадят
После того, как в феврале мировой суд снял все обвинения в самоуправстве с мэра района Александра Величко из-за «истечения по данной статье срока давности», жители Иркутской области были уверены, что уголовное преследование главе района уже не грозит. Уверенности слухам добавил тот факт, что в январе Следственный комитет по Приангарью переквалифицировал исходную статью по делу мэра из обвинений в мошенничестве на подозрения в самоуправстве.
Комментарий: администрация Тайшета добивается возобновления дела
Администрация Тайшета подала апелляцию на решение мирового судьи, прекратившего уголовное преследование районного главы Александра Величко.
«Рассмотрение жалобы назначено на 26 марта», — уточнили в пресс-службе городского суда.