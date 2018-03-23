Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». СФО. № 239

Депутат горсовета будет судиться с департаментом мэрии

Разговоры о том, кто и сколько денег должен за аренду земли муниципалитету, ходят в Новосибирске постоянно. Кто только не пытался раздобыть информацию на этот счет, но до сих пор никому не удалось ее получить. Как говорят, депутат городского совета Наталья Пинус подала в суд на департамент земельных и имущественных отношений мэрии с тем, чтобы был признан незаконным отказ в предоставлении информации о наиболее крупных должниках за аренду земли. Однако Центральный районный суд города Новосибирска позицию депутата не поддержал. Тем не менее, по слухам, Наталья Пинус собирается судиться с мэрией и дальше.

Комментарии: Депутат будет судиться дальше

Депутат Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус заявила: «Мы проиграли суд в Центральном районном суде Новосибирска. Решение будем обжаловать. Мотивированное решение суда будет готово в конце марта — начале апреля. Только ознакомившись с мотивированным решением, мы поймем точную причину отказа. Я убеждена в том, что информация о наиболее крупных задолжниках должна быть открытой, как это реализовано в целом ряде муниципальных образований России ».

Перевод ТЭЦ на бурый уголь ухудшит экологию в Новосибирске

В Новосибирске активно ходят слухи о том, что городская экология может в ближайшее время серьезно пострадать и что город ожидают проблемы сродни красноярским. Причиной грядущих экологических катаклизмов горожане называют решение группы «Сибирская генерирующая компания» — нового владельца компании «Сибэко» — перевести городские ТЭЦ с каменного угля на бурый уголь. Если верить слухам, то из-за применения бурого угля ухудшатся сразу многие параметры, характеризующие состояние экологии Новосибирска.

Комментарии: ТЭЦ точно будут переводить на бурый уголь

Главный эколог, заместитель технического директора СГК Константин Кушнир дал свой комментарий на «горячую» тему: «По тому опыту который у нас есть, при замене угля на бурый, мы сможем снизить зольность в 2-2,5 раза, содержание серы — в 1,5-2 раза. Выбросы прочих загрязняющих веществ снизятся в 1,3-2 раза за счет улучшения топливных характеристик. По нашему убеждению, никаких существенных изменений и влияния на экологию Новосибирска при переводе ТЭЦ-5 на бурый уголь не произойдет».

Главе Ачинского района приставы простили долги

В отношении главы Ачинского района Красноярского края Евгения Розанчугова, по слухам, было возбуждено несколько исполнительных производств в связи с долгами по налогам и госпошлинам. Однако, по данным издания Запад24.ру, все исполнительные производства приставами были прекращены, поскольку у должника не нашлось средств и имущества, чтобы рассчитаться по долгам.

Ачинцы гадают: как же так? Неужели дела у главы так плохи? Ведь совсем недавно он отчитывался о доходах и открыто декларировал очень даже хорошие заработки и наличие в собственности движимого и недвижимого имущества.

Комментарий: дело техники

В пресс-службе УФССП по Красноярскому краю пояснили, что постановления об окончании исполнительных производств, возбужденных в отношении Розанчугова, сейчас отменены. В то же время в службе приставов рассказали, что 21 марта Евгений Розанчугов добровольно погасил все долги. Когда средства поступят на счет УФССП, исполнительные производства в его отношении вновь будут закрыты — но теперь уже на другом основании: в связи с фактическим их окончанием.

Как пояснили в УФССП, пока в базе данных на сайте ведомства отображаются старые сведения. Но это чисто технический момент: для обновления данных обычно требуется несколько дней.

Красноярца лишили водительских прав пожизненно

В последнее время жители Красноярского края то и дело обсуждают слухи о том, что водителей-нарушителей в регионе лишают прав на какие-то прямо космические сроки. В обсуждениях фигурируют наказания и на 20, и на 30 лет. Теперь вот заговорили и о пожизненном лишении прав. Неужели такое может быть?

Комментарий: доживет — еще поездит

Про длительные сроки лишения водительских прав — правда. Складываются они по совокупности нарушений, и до сих пор рекорд в этом смысле принадлежал жителю города Назарово , который «нанарушался» на 31 год 6 месяцев лишения прав. Теперь же красноярец побил его рекорд: сотрудники ГИБДД не раз ловили его пьяным за рулем, и в итоге лиши прав на 38,5 года. Правда, отсчет ведется не с этого года, а с 2005-го, когда нарушитель впервые был задержан за пьяную езду. Соответственно, ему осталось потерпеть всего лишь до 2044 года, и права ему вернут. Сейчас красноярцу 31 год. Так что желаем ему долгих лет и искренне надеемся, что поездить в этой жизни он еще успеет.

Сына иркутского губернатора обанкротят

В Приангарье еще до победы Сергея Левченко на выборах губернатора циркулировали слухи о возможном банкротстве его сына, Андрея Левченко . Толки усилились после того, как появились сведения об уголовном деле по поводу уклонения от уплаты налогов, заведенном на ангарское предприятие «Стальконструкция», которым управляет сын губернатора. Тогда представители компании сообщали о том, что о банкротстве говорить преждевременно, и размер спорных налоговых платежей незначителен.

Комментарий: признан банкротом

Арбитражный суд Иркутской области признал требования компании «КапиталИнвестСтрой», подавшей один из исков с требованием признать банкротом Андрея Левченко, обоснованными.

«Это значит, что он признан банкротом и к нему уже применили процедуру реструктуризации долгов, — пояснили в пресс-службе суда. — Конкурсным управляющим назначен Дмитрий Токарев. Он проверит финансовое состояние должника и составит план по погашению задолженности. Затем имущество Андрея Левченко будет выставлено на торги или применят другие способы, предусмотренные законодательством».

Мэра Тайшетского района не посадят

После того, как в феврале мировой суд снял все обвинения в самоуправстве с мэра района Александра Величко из-за «истечения по данной статье срока давности», жители Иркутской области были уверены, что уголовное преследование главе района уже не грозит. Уверенности слухам добавил тот факт, что в январе Следственный комитет по Приангарью переквалифицировал исходную статью по делу мэра из обвинений в мошенничестве на подозрения в самоуправстве.

Комментарий: администрация Тайшета добивается возобновления дела

Администрация Тайшета подала апелляцию на решение мирового судьи, прекратившего уголовное преследование районного главы Александра Величко.

«Рассмотрение жалобы назначено на 26 марта», — уточнили в пресс-службе городского суда.