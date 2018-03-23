Премии правительства России вручены деятелям культуры 

В числе награждаемых — гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, режиссер Станислав Говорухин, архитектор Юрий Земцов (за создание театрально-культурного комплекса «Новая сцена Александринского театра»), режиссер Константин Феоктистов (за создание анимационного полнометражного фильма «Три богатыря. Ход конем»). Среди награждаемых и режиссер Андрей Кончаловский, актеры Юлия Высоцкая и Александр Домогаров за постановку трилогии по пьесам Антона Павловича Чехова на сцене Театра имени Моссовета. Премия правительства РФ посмертно присуждена поэту Евгению Евтушенко за собрание сочинений.