Путин рассказал о мощном технологическом рывке, который предстоит сделать России

России предстоит сделать мощный технологический рывок, который позволит стране увеличить эффективность экономики и повысить реальные доходы ее жителей, рассказал глава российского государства Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны, сообщает пресс-служба Кремля

«Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности, развивать инфраструктуру и социальную сферу — образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и поселки. И все это — на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить», — заявил президент.

Путин добавил, что все предстоящие сложные решения будут продиктованы необходимостью преодолеть еще имеющееся в некоторых сферах отставание.

«При этом хочу подчеркнуть: все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним — необходимостью преодолеть еще имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей, дать ответ на исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся. И главное — любое из этих решений в конечном итоге будет приниматься исключительно в интересах нашей страны, наших граждан, ради наших детей и будущих поколений», — добавил глава государства.

Путин также обещал, что власти будут действовать открыто и обсуждать с гражданами все ключевые решения, а также объяснять, почему они принимаются.