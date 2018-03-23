Ещё
Путин рассказал о мощном технологическом рывке, который предстоит сделать России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин рассказал о мощном технологическом рывке, который предстоит сделать России 

Rambler News Service 1 час назад
России предстоит сделать мощный технологический рывок, который позволит стране увеличить эффективность экономики и повысить реальные доходы ее жителей, рассказал глава российского государства Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны, сообщает пресс-служба Кремля.
«Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности, развивать инфраструктуру и социальную сферу — образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и поселки. И все это — на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить», — заявил президент.
Путин добавил, что все предстоящие сложные решения будут продиктованы необходимостью преодолеть еще имеющееся в некоторых сферах отставание.
«При этом хочу подчеркнуть: все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним — необходимостью преодолеть еще имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей, дать ответ на исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся. И главное — любое из этих решений в конечном итоге будет приниматься исключительно в интересах нашей страны, наших граждан, ради наших детей и будущих поколений», — добавил глава государства.
Путин также обещал, что власти будут действовать открыто и обсуждать с гражданами все ключевые решения, а также объяснять, почему они принимаются.
Rambler News Service: последние новости
Минздрав направит жалобу в Генпрокуратуру на действия ФАС Путин получил 100% голосов от российских военнослужащих в Сирии Глава Подмосковья рассказал о мерах после жалоб жителей Волоколамска на полигон «Ядрово»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации512
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды52
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова65
Путин выступит со срочным обращением350
Видео
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
00:20
Кубань накрыло желтым снегом
Погода Происшествия
01:00
«Им к виску приставили револьвер, и у Мэй истерика»
Политика Статьи
04:23
Парк с прудом и пляжем появится у метро «Селигерская»
Новости Москвы
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:49
На Трампа надвигается «порноураган»
США Статьи
00:31
АПЛ США бросают вызов России в Арктике
Оружие Статьи
08:27
Раскрыты секретные подробности о новом оружии России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение