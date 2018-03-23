В Беларуси пройдет День Шерлока Холмса

Ощутить себя будущим Шерлоком Холмсом, используя переносной чемодан криминалиста, и даже испытать себя на честность, пройдя опрос с использованием полиграфа, смогут будущие сыщики и юристы, да и просто любознательные во время дня открытых дверей, который пройдет 27 марта в комитете судебных экспертиз РБ, сообщила БЕЛТА его официальный представитель Анна Жданова

Гости смогут проверить свои паспорта на аппаратно-программном комплексе «Регула» и узнать о 15 степенях его защиты, ознакомиться с атласом паспортов стран мира; «изъять» отпечатки пальцев и узнать, как в Беларуси проводятся портретные экспертизы и составляются фотороботы.

Можно будет проследить, как всего в течение нескольких минут информационная система Госкомитета проводит проверку следов пальцев и выдает результат. Посетители побывают и на рабочем месте по проведению фоноскопических экспертиз, ознакомятся с работой программного комплекса «Мобильный криминалист».

Для желающих будет организовано консультирование по вопросам проведения экспертиз, исследований на платной основе, лицензирования экспертной деятельности и сертификации оружия, обучения, трудоустройства и прохождения службы в Госкомитете. В этот день в центральный аппарат и территориальные органы комитета приглашены учащиеся и студенты. Им покажут криминалистическую технику, процесс производства экспертиз, в том числе наркотических и психотропных веществ.

Учащиеся посетят специальный автобокс для осмотра транспортных средств и тир, где производится отстрел огнестрельного оружия.