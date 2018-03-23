«Верблюды на подходе»: в Сочи горнолыжные склоны пожелтели от песка из Африки

23 марта на сочинском горнолыжном курорте «Красная поляна» снег на склонах покрылся слоем желтого песка. В соцсетях пишут, что песок выпал вместе с дождем, и сравнивают пейзаж с марсианским. Предполагается, что песчаная буря пришла из Северной Африки.

Не удивляйтесь, это не пески, это снег в Сочи . pic.twitter.com/vTUuRPCeQY

— Valentyna Vashchenko (@ValentynaVashc2) 23 марта 2018 г.

23 Мар 2018 в 1:27 PDT В Краснодаре и в Сочи (на фотках) прошел снег/дождь с африканской пылью, как говорят. Фотки без обработки. pic.twitter.com/4FEsEtbKCp

Публикация от Dara Rtischeva (@dara_ratiborovna)

23 Мар 2018 в 4:19 PDT Публикация от Инструктор Руслан Полянский (@polyanski88)

23 Мар 2018 в 12:46 PDT В Красной поляне идут осадки с песком. Это доносится песок с Африки, где сильнейшая буря. #Краснодар #Сочи #Песок pic.twitter.com/ioLL8ZCmu8

— Миха Якубенко (@yakubenko_m) 23 марта 2018 г.

Старший катается в Сочи на сноуборде: два дня было всё норм, а сегодня с неба выпал ПЕСОК. pic.twitter.com/1FO6dXajPy

— Galyok (@Galyok09) 23 марта 2018 г.

Публикация от Kolesnikov Dmitriy (@kolesnikovdd)

23 Мар 2018 в 3:58 PDT Публикация от Sochi Сочи (@sochi.one.love)

23 Мар 2018 в 3:54 PDT Публикация от Красная Поляна | Инфоцентр (@kraspol.club)

23 Мар 2018 в 3:59 PDT Публикация от Светлана Галка (@svetlana_galka)

23 Мар 2018 в 4:10 PDT А вот как выглядит дождь с песком в Краснодаре. Вот всё желтое, реально!#Краснодар #Сочи #Песок pic.twitter.com/KnZACgSsTR

— Миха Якубенко (@yakubenko_m) 23 марта 2018 г.

Песчаная буря затронула почти всю Кубань, в том числе Краснодар. Кроме юга России , песок выпал на Крите — там люди выходят на улицу только в защитных масках или противогазах, а 17 человек обратились в больницу.

Дождь с песком прошёл в Сочи. Кадры из Адлерского района города прислал мобильный репортёр https://t.co/CqSGYBhBum #Сочи #песок #видео pic.twitter.com/B9zlooDQe6

— Мобильный репортер (@mreporter_ru) 23 марта 2018 г.

Представители курорта «Роза Хутор» сообщили, что песок не мешает кататься на лыжах и сноуборде (хотя отдыхающие жалуются на плохое скольжение), а синоптики заявили, что он не несет угрозы здоровью людей и экологии.