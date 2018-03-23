Ещё
«Верблюды на подходе»: в Сочи горнолыжные склоны пожелтели от песка из Африки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня

«Верблюды на подходе»: в Сочи горнолыжные склоны пожелтели от песка из Африки 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
23 марта на сочинском горнолыжном курорте «Красная поляна» снег на склонах покрылся слоем желтого песка. В соцсетях пишут, что песок выпал вместе с дождем, и сравнивают пейзаж с марсианским. Предполагается, что песчаная буря пришла из Северной Африки.
Источник: ТАСС
Не удивляйтесь, это не пески, это снег в Сочи. pic.twitter.com/vTUuRPCeQY
— Valentyna Vashchenko (@ValentynaVashc2) 23 марта 2018 г.
Публикация от Ильин Николай | Красная Поляна (@kolyas_ilin)
23 Мар 2018 в 1:27 PDT  В Краснодаре и в Сочи (на фотках) прошел снег/дождь с африканской пылью, как говорят. Фотки без обработки. pic.twitter.com/4FEsEtbKCp
Николай Марченко (@neonick_ru) 23 марта 2018 г.
Публикация от Dara Rtischeva (@dara_ratiborovna)
23 Мар 2018 в 4:19 PDT  Публикация от Инструктор Руслан Полянский (@polyanski88)
23 Мар 2018 в 12:46 PDT  В Красной поляне идут осадки с песком. Это доносится песок с Африки, где сильнейшая буря. #Краснодар #Сочи #Песок pic.twitter.com/ioLL8ZCmu8
— Миха Якубенко (@yakubenko_m) 23 марта 2018 г.
Старший катается в Сочи на сноуборде: два дня было всё норм, а сегодня с неба выпал ПЕСОК. pic.twitter.com/1FO6dXajPy
— Galyok (@Galyok09) 23 марта 2018 г.
Публикация от Kolesnikov Dmitriy (@kolesnikovdd)
23 Мар 2018 в 3:58 PDT  Публикация от Sochi Сочи (@sochi.one.love)
23 Мар 2018 в 3:54 PDT  Публикация от Красная Поляна | Инфоцентр (@kraspol.club)
23 Мар 2018 в 3:59 PDT  Публикация от Светлана Галка (@svetlana_galka)
23 Мар 2018 в 4:10 PDT  А вот как выглядит дождь с песком в Краснодаре. Вот всё желтое, реально!#Краснодар #Сочи #Песок pic.twitter.com/KnZACgSsTR
— Миха Якубенко (@yakubenko_m) 23 марта 2018 г.
Песчаная буря затронула почти всю Кубань, в том числе Краснодар. Кроме юга России, песок выпал на Крите — там люди выходят на улицу только в защитных масках или противогазах, а 17 человек обратились в больницу.
Дождь с песком прошёл в Сочи. Кадры из Адлерского района города прислал мобильный репортёр https://t.co/CqSGYBhBum #Сочи #песок #видео pic.twitter.com/B9zlooDQe6
— Мобильный репортер (@mreporter_ru) 23 марта 2018 г.
Представители курорта «Роза Хутор» сообщили, что песок не мешает кататься на лыжах и сноуборде (хотя отдыхающие жалуются на плохое скольжение), а синоптики заявили, что он не несет угрозы здоровью людей и экологии.
Bigpicture.ru: последние новости
Жить стало лучше: 5 неоспоримых достижений человечества из любимой книги Билла Гейтса Матильда Кшесинская и другие красавицы царской России в колоризированных архивных фото «Киану Ривз выпил вина и решил вздремнуть»: смешной паблик в твиттере об обычной жизни актера
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ445
Набиуллина взялась за пенсии97
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого85
Россияне устроили набег на «Магнит»38
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ517
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение