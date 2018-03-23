Древнейшая карельская соль рассказала, что кислород распространялся по Земле как пожар

Самые древние в мире кристаллы поваренной соли, извлечённые из скважины в Карелии , дали информацию о составе атмосферы 2,3 миллиарда лет назад. Количество кислорода превзошло самые смелые ожидания. О достижении рассказывает научная статья, опубликованная в журнале Science большой международной научной группой во главе с Айво Лепландом (Aivo Lepland) из Геологической службы Норвегии

Атмосферу Земли наполнили кислородом живые организмы. Процесс фотосинтеза постепенно обогащал воздух этим газом, живительным для современных организмов, но убившим почти всю тогдашнюю жизнь. Первые следы кислорода имеют возраст около 2,5 миллиарда лет. Концентрация газа нарастала медленно: только 1,9 миллиарда лет назад она достигла 1%. Во всяком случае, так учёные считали до сих пор. Однако кристаллы галита (минеральной поваренной соли), извлечённые из земных недр на западных берегах Онежского озера, похоже, заставят специалистов пересмотреть свои воззрения.

Кристаллы извлекли из Онежской параметрической скважины геологи Карельского научного центра и Геологической службы Норвегии. Глубина скважины достигает 3,5 километров, а её бурение было завершено в 2008 году.

Эти образцы невероятно древние: предыдущий рекорд возраста кристаллов галита побит с отрывом на целый миллиард лет. Дело в том, что этот минерал вообще плохо сохраняется, ведь соль легко растворяется в воде. Однако в сухих гранитных недрах Карелии галит сохранился прекрасно.

Эти кристаллы — соль первобытных морей, и они дают уникальную информацию о составе атмосферы и океанской воды в те далёкие эпохи.

Учёных, конечно, интересовала не соль как таковая, а примести. Самым важным свидетельством оказалось неожиданно высокое содержание сульфатов. Оно указывает, что в морской воде было растворено значительное количество кислорода.

"Это самое сильное свидетельство того, что древняя морская вода, из которой эти ископаемые осаждались, имела высокую концентрацию сульфатов, достигающую, как показывают наши оценки, по меньшей мере 30 процентов современного значения, — объясняет Лепланд. — Это намного выше, чем считалось ранее, и потребует значительного пересмотра величины насыщения кислородом атмосферы и океана Земли два миллиарда лет назад".

Получается, что концентрация кислорода в атмосфере Земли шла гораздо быстрее, чем думали специалисты.

"Это было больше похоже на пожар, чем на тонкую струйку", — признаётся соавтор исследования Клара Блёттлер (Clara Blättler) из Принстонского университета

Напомним, что «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) ранее писали о том, что кислородный фотосинтез на миллиард лет старше, чем считалось, и о древнейшем кислородном оазисе.