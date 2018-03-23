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Оленеводам прямо на празднике измерят давление
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Оленеводам прямо на празднике измерят давление 

Красный Север 33 минуты назад
Фото: Красный Север
Завтра, 24 марта на Полябте будет работать «Автобус здоровья», в котором специалисты Центра здоровья СОКБ проверят самочувствие тундровиков и гостей Дня оленевода.
На осмотр в теплую машину медики приглашают всех желающих.
Как сообщила «КС» заведующая центром здоровья Елизавета Георгиу, ямальцам бесплатно замерят уровень холестерина и глюкозы в крови, артериальное и внутриглазное давления.
— Также можно сдать анонимный эксперсс-анализ крови на ВИЧ, — пояснила врач-терапевт. — Ямальцы активно участвуют в акции, приходят десятки людей. А при выявлении каких-то проблем назначается повторное обследование в центре здоровья или в поликлинике по месту жительства. Завтра мы работаем на Дне оленевода с 10 до 15 часов. Это уже стало доброй традицией. К примеру, в прошлом году на праздниках в Салехарде и Аксарке наши медики осмотрели около 120 местных жителей.
Отметим, что на главный праздник весны в окружную столицу прибыло немало гостей.
Среди них немало делегатов заседания Ассоциации «Оленеводы мира», которое состоится в воскресенье, 25 марта. По информации пресс-службы губернатора ЯНАО, всего в этом мероприятии примут участие около 100 человек, из российских северных регионов, а также из дальнего зарубежья: Норвегии, Швеции, Финляндии, Гренландии, Канады, Монголии, Китая и Шотландии.
Также почетными гостями станут члены официальной делегации из Сингапура, прибывшие накануне на Ямал для установления более тесных экономических и гуманитарных связей с арктическим регионом. В составе высокой делегации министр иностранных дел, министр трудовых ресурсов Сэм Тан, второй секретарь посольства в Москве Тэо Сви Вэй и помощник руководителя МИД Ван Шуо.
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