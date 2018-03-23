Пушков назвал Болтона идеологом новой холодной войны

«Как и ожидалось с начала года, Трамп решил заменить своего помощника по нац. безопасности: вместо «ястреба» Макмастера будет назначен супер-ястреб и неокон Джон Болтон. Макмастер — генерал, Болтон — идеолог новой холодной войны, убеждённый противник России », — написал сенатор.

Как и ожидалось с начала года, Трамп решил заменить своего помощника по нац. безопасности: вместо «ястреба» Макмастера будет назначен супер-ястреб и неокон Джон Болтон. Макмастер — генерал, Болтон — идеолог новой холодной войны, убеждённый противник России.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 марта 2018 г.

Он добавил, что Болтон также является большим специалистом по интервенциям и агрессиям, адептом применения силы. «Болтон вместе с Бушем, Чейни и Рамсфельдом был ярым сторонником войны в Ираке . Приверженец поддержки джихадистов ради свержения Асада. Большой специалист по интервенциям и агрессиям, адепт применения силы. Если Трампу был нужен свой Маккейн в Белом доме, он сделал верный выбор», — написал Пушков.

Болтон вместе с Бушем, Чейни и Рамсфельдом был ярым сторонником войны в Ираке. Приверженец поддержки джихадистов ради свержения Асада. Большой специалист по интервенциям и агрессиям, адепт применения силы. Если Трампу был нужен свой Маккейн в Белом доме, он сделал верный выбор.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 марта 2018 г.

По словам сенатора, назначение Болтона вызвало беспокойство со стороны Южной Кореи . «В Сеуле обеспокоены назначением Болтона. Он — известный сторонник превентивных ударов по КНДР и смены режима в этой стране. В Сеуле опасаются, что его влияние может поставить под угрозу процесс переговоров с Пхеньяном », — написал парламентарий.

В Сеуле обеспокоены назначением Болтона. Он — известный сторонник превентивных ударов по КНДР и смены режима в этой стране. В Сеуле опасаются, что его влияние может поставить под угрозу процесс переговоров с Пхеньяном.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 марта 2018 г.

Ранее стало известно, что Джон Болтон сменит Герберта Макмастера на посту советника Трампа по национальной безопасности. Болтон займёт новую должность 9 апреля. Он станет третьим по счёту советником по национальной безопасности за 15 месяцев президентства Трампа.