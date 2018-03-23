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Пушков назвал Болтона идеологом новой холодной войны
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Пушков назвал Болтона идеологом новой холодной войны 

Парламентская газета 38 минут назад
Фото: Парламентская газета
Новый советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон является идеологом новой холодной войны. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.
«Как и ожидалось с начала года, Трамп решил заменить своего помощника по нац. безопасности: вместо «ястреба» Макмастера будет назначен супер-ястреб и неокон Джон Болтон. Макмастер — генерал, Болтон — идеолог новой холодной войны, убеждённый противник России», — написал сенатор.
Как и ожидалось с начала года, Трамп решил заменить своего помощника по нац. безопасности: вместо «ястреба» Макмастера будет назначен супер-ястреб и неокон Джон Болтон. Макмастер — генерал, Болтон — идеолог новой холодной войны, убеждённый противник России.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 марта 2018 г.
Он добавил, что Болтон также является большим специалистом по интервенциям и агрессиям, адептом применения силы. «Болтон вместе с Бушем, Чейни и Рамсфельдом был ярым сторонником войны в Ираке. Приверженец поддержки джихадистов ради свержения Асада. Большой специалист по интервенциям и агрессиям, адепт применения силы. Если Трампу был нужен свой Маккейн в Белом доме, он сделал верный выбор», — написал Пушков.
Болтон вместе с Бушем, Чейни и Рамсфельдом был ярым сторонником войны в Ираке. Приверженец поддержки джихадистов ради свержения Асада. Большой специалист по интервенциям и агрессиям, адепт применения силы. Если Трампу был нужен свой Маккейн в Белом доме, он сделал верный выбор.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 марта 2018 г.
По словам сенатора, назначение Болтона вызвало беспокойство со стороны Южной Кореи. «В Сеуле обеспокоены назначением Болтона. Он — известный сторонник превентивных ударов по КНДР и смены режима в этой стране. В Сеуле опасаются, что его влияние может поставить под угрозу процесс переговоров с Пхеньяном», — написал парламентарий.
В Сеуле обеспокоены назначением Болтона. Он — известный сторонник превентивных ударов по КНДР и смены режима в этой стране. В Сеуле опасаются, что его влияние может поставить под угрозу процесс переговоров с Пхеньяном.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 марта 2018 г.
Ранее стало известно, что Джон Болтон сменит Герберта Макмастера на посту советника Трампа по национальной безопасности. Болтон займёт новую должность 9 апреля. Он станет третьим по счёту советником по национальной безопасности за 15 месяцев президентства Трампа.
До этого Болтон занимал должность постпреда США при ООН. Он известен своими «ястребиными» взглядами в отношении России, КНДР и Ирана. В отношении Пхеньяна и Тегерана он выступал за применение военной силы. Посольство КНДР в Москве заявляло, что Болтон «потерял разум, как зверь».
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