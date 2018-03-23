В РСПП предлагают трансформировать ФСС в аналог фонда защиты прав дольщиков

"Нас беспокоит, Максим Анатольевич (глава Минтруда России Максим Топилин — «Газета.Ru»), что Минтруд никак не реагирует на наш с Михаилом Викторовичем (председатель ФНПР Виктор Шмаков — «Газета.Ru») совместное обращение к президенту России, которое мы сделали при подписании федерального соглашения в Кремле, что надо федеральный фонд страхования в рамках эксперимента трансформировать в публично-правовую корпорацию и отдать в управление социальным партнерам", — сказал Шохин.

По его словам, все технико-юридические моменты, которые присутствуют, решаемы, тем более, есть прецеденты — фонд зашиты прав дольщиков.

"Мы могли бы по этой натоптанной дорожке пройти и создать эффективную структуру", — отметил Шохин.

Он также добавил, что этот эксперимент мог бы внести лепту в вопросе погружения всех фондов в бюджет.