12-13 апреля в Сколково пройдёт eTarget

Что интересного можно узнать на eTarget:

Применение нейросетей в таргетинге и аналитике;

Маркетинг в мессенджерах;

Управление репутацией и отражение информационных атак;

Корпоративный контент-маркетинг.

Зачем тратить время и деньги на eTarget: Большинство российских конференций проходят по инерции: менеджерам нужно где-то выступить, организаторам — выполнить план мероприятий, СМИ — отработать историю с инфо партнерством. Получается бермудский треугольник. В итоге на ивенты приходят одни и те же спикеры и пытаются со сцены продать продукт аудитории, которая от скуки готова слиться после фуршета. На eTarget мы тоже продаём — но не продукты, а знания. Цена вопроса — 20 000 рублей, то есть недешево. Поэтому мы жёстко отбираем спикеров, оставляя тех, кто добился результата в своей области, а не просто выступает от имени известной компании. Мы научим, как собирать аудиторию по фотографиям с помощью нейросетей, как создать успешную редакцию внутри компании, как разруливать информационные атаки и выстраивать маркетинг в мессенджерах, и так далее. Подробнее:

Любовь Соболева (Habrahabr, GeekTimes), Алексей Пономарь (ЛайфХакер) и Сергей Абдульманов (Мосигра) научат, как продвигать бизнес с помощью историй и как организовать эффективную редакцию внутри компании;

Mail.ru, Тинькофф Банк и «Нейросети Ашманова» расскажут о применении нейронных сетей в таргетинге и аналитике. Например, как собрать аудиторию по содержанию фотографий в социальных сетях;

Фелипе Лема Воробей (директор по маркетингу в Blackmoon) поделится кейсом успешного token sale маркетинга — проект привлек $30 млн в 2017 году — и расскажет, как завоевать внимание в условиях хайпа, как создать и управлять комьюнити.

Игорь Ашманов (управляющий партнер «Ашманов и партнеры») расскажет о том, как реагировать, когда на компанию обрушивается информационная атака, можно ли обернуть ее против тех, кто ее затеял, и стоит ли это делать.

Атанас Райков (директор Viber по глобальным телекоммуникационным партнерствам) расскажет о том, как использовать мессенджеры для маркетинговых задач и о том, что нового готовит Viber в этой области. Регистрация по ссылке: https://www.etarget.ru/?utm_source=tass&utm_medium=post&utm_campaign=etarget Адрес мероприятия: Сколково, ул. Новая, д. 100 Организаторы: «Ашманов и партнеры»