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Эксперт: лавина в КБР могла сойти из-за того, что не сработали снегоудерживающие щиты
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Эксперт: лавина в КБР могла сойти из-за того, что не сработали снегоудерживающие щиты 

ТАСС 2 часа назад
Фото: otr-online.ru
НАЛЬЧИК, 24 марта. /ТАСС/. Причиной схода лавины в Кабардино-Балкарии (КБР) могла стать проблема в работе снегоудерживающих щитов. Такое мнение высказал ТАСС начальник Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы Хизир Чочаев.
"Лавина сошла на месте, которое находится вне зоны ответственности Эльбрусского противолавинного отряда, так как наверху построены снегоудерживающие щиты. В связи с этим мы туда стрелять не имеем возможности. Раз сошла на стоянку лавина, значит, эти щиты по какой-то причине не сработали", — сказал Чочаев.
Он отметил, что лавиной снесло линии электропередачи в районе турбазы «Иткол». Между тем спасатели неоднократно предупреждали о нецелесообразности строительства там линии электропередачи. Принимается решение о принудительном спуске лавины.
"Если нам дадут письменное разрешение, несмотря на последствия, будем стрелять и спускать лавины. Но имеется опасность, что с лавиной могут пойти эти щиты, и армированная лавина нанесет ущерб. Осадков выпало много, высота снега достигает где-то 1,4 метра", — отметил Чочаев.
По словам специалиста, принудительный спуск необходим, так как существует вероятность повторного схода лавин. Сейчас на курорте прогревается воздух на высотах, где располагаются лавинные очаги. Если днем установится плюсовая температура, то начнут массово сходить так называемые мокрые лавины.
Сход еще одной лавины
Как рассказал Чочаев, в целом за сезон противолавинная служба принудительно спустила около 40 лавин в районе Приэльбрусья. В субботу также сошла еще одна лавина чуть выше селения Байдаево. Ущерб она не нанесла.
"Мы работаем (по спуску лавин) там, где можно, контролируем, не даем накапливаться, все время разгружаем склоны. Государственное задание, данное нам, это объекты федерального значения, им ничего не угрожает. Частные муниципальные, республиканские объекты, которые располагаются в районе Приэльбрусья — там есть проблемы, связанные с недофинансированием, никто не заключил договор по защите от лавин их территорий", — отметил он.
Сообщение о том, что в Эльбрусском районе на автомобильную стоянку на поляне Азау сошла лавина, поступило в субботу в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР. По предварительной информации, пострадавших нет, объекты инфраструктуры повреждены не были.
Как сообщил ТАСС директор курорта «Эльбрус» Хыйса Беккаев, участок, где сошла лавина, планируется расчистить к вечеру. По его словам, под лавину попали порядка 15 стоявших на парковке машин, шесть из них уже вызволили из-под снега. Он также отметил, что курорт из-за непогоды не работал в течение трех дней.
Курортная зона на Эльбрусе расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы проложены на южных склонах горы. Канатная дорога там считается самой высокогорной в РФ и Европе — верхняя точка подъемника расположена на высоте 3847 метров над уровнем моря. В прошлом году на курорте побывали более 180 тыс. отдыхающих.
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 Ещё 5 источников 
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