7,5 тонн польских яблок и 209 кг французских сыров уничтожено в Нижегородской области

Около 7,5 тонн фруктов, выращенных в Польше , было выявлено сотрудниками регионального управления Россельхознадзора в ходе рейдов по изъятию из оборота «санкционной» продукции в 2017 году. Об этом сообщил руководитель управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл Игорь Ивашин на пресс-конференции 22 марта.

В прошлом году в ходе рейдов по борьбе с «санкционной» продукцией яблоки и груши сорта «Конференция», на маркировке которых была указана страна происхождения Польша, были утилизированы как потенциально опасные. Также уничтожению подлежала та продукция, которая находилась в реализации без маркировки.

По словам Игоря Ивашина, изъято из оборота и утилизировано более 121 кг некачественной и опасной продукции животного происхождения. Сотрудники отдела ветеринарного надзора выявили нарушения технических регламентов. Так, на упаковке продукции отсутствовала маркировка или в обороте находилась продукция без документов, которые подтверждают ее происхождение и безопасность.