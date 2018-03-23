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7,5 тонн польских яблок и 209 кг французских сыров уничтожено в Нижегородской области
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7,5 тонн польских яблок и 209 кг французских сыров уничтожено в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Около 7,5 тонн фруктов, выращенных в Польше, было выявлено сотрудниками регионального управления Россельхознадзора в ходе рейдов по изъятию из оборота «санкционной» продукции в 2017 году. Об этом сообщил руководитель управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл Игорь Ивашин на пресс-конференции 22 марта.
В прошлом году в ходе рейдов по борьбе с «санкционной» продукцией яблоки и груши сорта «Конференция», на маркировке которых была указана страна происхождения Польша, были утилизированы как потенциально опасные. Также уничтожению подлежала та продукция, которая находилась в реализации без маркировки.
По словам Игоря Ивашина, изъято из оборота и утилизировано более 121 кг некачественной и опасной продукции животного происхождения. Сотрудники отдела ветеринарного надзора выявили нарушения технических регламентов. Так, на упаковке продукции отсутствовала маркировка или в обороте находилась продукция без документов, которые подтверждают ее происхождение и безопасность.
Кроме того, при проведении контрольно-надзорных мероприятий уничтожили почти 210 кг санкционной молочной продукции. Среди запрещенной к реализации продукции были сыры производства Польши, Франции и Украины.
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