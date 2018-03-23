«Решил разыграть». Челябинец получил срок за «минирование» вокзала 

По словам самого мужчины, вечером в декабре 2017 года он выпил и захотел повеселиться.
Со своего мобильника южноуралец набрал номер 112 и сообщил оператору, что на вокзале «подкинули бомбу».
«Просто стало скучно, решил разыграть людей», — признался позже челябинец.
Меж тем после звонка взрывное устройство на станции отправились искать 16 сотрудников правоохранительных органов.
Суд приговорил «минера» к одному году ограничения свободы.
Напомним, ранее житель Челябинска получил срок за «минирование» магазина.
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