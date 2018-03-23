«Поезд памяти» с ветеранами войны и активистами отправился из Калининграда в Волгоград

КАЛИНИНГРАД , 23 марта. / ТАСС /. Железнодорожный состав в рамках патриотической акции «Поезд памяти» в пятницу отправился в поездку из Калининграда в город-герой Волгоград , приуроченную к 75-летию победы в Сталинградской битве, в составе — 450 юношей и девушек Калининградской области , а также ветераны Великой Отечественной войны. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Агентства по делам молодежи области Екатерина Аржанова.

"Право стать участниками патриотического проекта «Поезд памяти» получили активисты детских и молодежных патриотических и исторических клубов, поисковых, оборонно-технических или волонтерских отрядов, движения «Юнармия», всего 450 человек. В числе почетных участников поездки в Волгоград — 34 ветерана Великой Отечественной войны", — сказала она.

В Волгограде калининградцы совершат экскурсии в интерактивный музей " Россия — моя история", музей-заповедник «Сталинградская битва». Они также посетят мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы», поднимутся на Мамаев курган, примут участие в памятном митинге с возложением цветов к Вечному огню, уточнила Аржанова.

Участники «Поезда памяти» передадут представителям правительства Волгоградской области специальный памятный знак акции, на котором изображены символы Калининграда — памятник Родине-матери и мемориал 1200 героям-гвардейцам, павшим при штурме Кенигсберга в начале апреля 1945 года, а также обращение губернатора Антона Алиханова к жителям города-героя.

Состав из девяти вагонов с участниками акции прибудет в Волгоград 25 марта. В пути следования, рассказала Аржанова, ребята будут общаться с ветеранами войны, писать для них памятные письма. В Калининград «Поезд памяти» возвратится 29 марта.