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В Ханты-Мансийске лисицы из леса выходят к людям
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В Ханты-Мансийске лисицы из леса выходят к людям 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В жилом микрорайоне Ханты-Мансийска на Гидронамыве жители заметили дикую лисицу. Очевидцы то и дело выкладывают фото и видео в социальные сети при встрече с рыжими хищниками. Обычно, их можно встретить в вечернее время неподалеку от леса.
Помимо этого, югорчане замечали лис в самых разных районах города. Пользователи группы «Типичного Ханты-Мансийска» Вконтакте активно обсуждают новый выход лисиц к людям и делятся местами, где сталкивались с ними. «Совсем недавно на Лермонтова видел, у 33 дома, у леса», — сообщает Василий Сидоров.
«На учхозе тоже пару раз видела лисицу», — Наталья Арефьева. «Около „взлетки“ аэропорта ее видел», — Дмитрий Молоков. «Возле ВНСС тоже видел», — Геннадий Береговских.
Методист-зверовод отдела по содержанию диких животных БУ ХМАО Природного парка «Самаровский чугас» Борис Шевченко: «Лисы всегда были на территории ХМАО. Сейчас их популяция возросла, численность мышей наоборот уменьшилась, вследствие чего дикие животные стали выходить к людям в поисках пищи. Следовательно, вспыхнет бешенство — природное регулирование, чтобы восстановились грызуны. На данный момент по округу уже зарегистрированы вспышки бешенства у животных. Если увидите диких лисиц — ни в коем случае не подходите, они кажутся добродушными, но могут быть заражены. В большинстве случаев при укусе человека — летальный исход».
Напомним, что это не первый случай выхода диких лисиц к людям. В конце января и февраля лисы были замечены в окрестностях города. А в Кондинском районе, до сих пор сохраняется карантин. Здесь в одном из поселков обнаружили собаку с бешенством. По предварительным данным, собака могла заразиться либо от укуса лисы, либо грызунов.
Отметим, с января в Югре проводится бесплатная вакцинация тех домашних животных, у которых нет прививок. Обратиться можно в БУ «Ветеринарный центр» в Ханты-Мансийске по адресу ул. Рознина, дом 64, а также в филиалы, которые работают во многих городах и поселениях Югры.
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