Полиция сломала в Киеве ворота националистам

По словам пресс-секретаря «Нацкорпуса» Романа Чернышева, «старый-добрый „Беркут“ с самого утра нагрянул на АТЕК. Сломали ворота, заблокировали роботу», — написал он на своей странице в Facebook.

По информации СМИ, в эти дни на заводе проходили испытания танка, который «Нацкорпус» вместе с полком «Азов» построили в цехах предприятия.