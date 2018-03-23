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Полиция сломала в Киеве ворота националистам
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Полиция сломала в Киеве ворота националистам 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
По словам пресс-секретаря «Нацкорпуса» Романа Чернышева, «старый-добрый „Беркут“ с самого утра нагрянул на АТЕК. Сломали ворота, заблокировали роботу», — написал он на своей странице в Facebook.
По информации СМИ, в эти дни на заводе проходили испытания танка, который «Нацкорпус» вместе с полком «Азов» построили в цехах предприятия.
Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил, что следственные действия на площадях АТЕКа проводятся по санкции суда. Привлечены департамент защиты экономики, внутренней безопасности и главное следственное управление Нацполиции.
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