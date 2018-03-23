С закладками наркотиков в подъездах борются новосибирцы

Дверь им мы не открываем: знаем, это наркоманы пришли за закладками.

В половине случаев по голосу таким «слесарям» от силы лет шестнадцать: возраст наркоманов в России стремительно снижается.

Нередко закладчиками становятся те, кто сам употребляет спайсы. «Сначала давал деньги знакомым, которые знают в этом толк, а они мне просто передавали закладки, — вспоминает Павел (имя изменено). — Затем стал нахватывать сам, номер взял у этих же парней, с барыгой созванивался или писал сообщение, в котором указывал, что и сколько мне нужно. Сначала кидал деньги на киви-кошелек, после в сообщения на телефон поступала инструкция, где находятся закладки. В зимнее время это в основном были подъезды, там закладки могли находиться в таких местах, чтобы жильцы сразу не обнаружили их. В теплое время на улице: на детской площадке, под мусорным баком, сзади киоска и т. д.».

Новосибирцы нередко жалуются на форумах, что в поисках закладки наркоманы, не боясь никого, перерывают клумбы, лазят по почтовым ящикам, чуть ли не отламывают водопровод­ные трубы. Так беспечно ведут себя обычно те, кто уже давно и прочно подсел на наркотики, — они ищут «случайные» закладки. «Ребята, которые ищут чужие закладки, как одержимые, — говорит руководитель реабилитационного центра „Айсберг“ Никита Рыбальчук. — Они уже попробовали когда-то наркотик и теперь хотят получить его бесплатно. Начинают искать по тем местам, которые знают. Наудачу. Раскладывают их обычно в районе километра несколько штук. И если одну нашел, то, скорее всего, остальные еще тоже не забрали клиенты и их можно найти в знакомых точках. Они же в одних и тех же местах в основном закладывают».

Но все чаще курьерами подрабатывают школьники и студенты, которые сами не употребляют наркотики. Для них это работа, найти которую просто: достаточно провести ряд манипуляций на компьютере. Объявлений о приеме на работу курьером там пруд пруди. Ищут ребят и через обычные соцсети и СМС-рассылки. «Наша дочь, ей 16 лет, ищет подработку. Разместила объявления в каких-то группах, на сайтах. И вот ей ответили… Предложили быть курьером и делать закладки! И платят за эту работу три тысячи в день! Вы представляете? Представляете, сколько детей на это может повестись?» — пишет на форуме сайта Sibmama одна из пользователей. Действительно, как это ни печально, ведутся многие…

Мнение

Некоторые жильцы борются с закладчиками самостоятельно: устанавливают в подъездах камеры, выгоняют незнакомцев, находят и уничтожают пакетики со смесями. Другие обращаются в полицию, но при этом часто жалуются, что на их заявления никто не реагирует.

«Советую сообщать о закладках не по телефону 02, а в территориальные отделы полиции. Это будет оперативее, — объясняет Михаил Бирюков , сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по НСО. — Постарайтесь запомнить приметы того, кто делал или брал закладку, направление его движения, госномер и марку автомобиля, если он приехал на машине. Это поможет обнаружить и остановить преступника. Желательно сообщить свои данные, но информацию примем и анонимно.

По закону сотрудники полиции обязаны принять меры по любому сообщению граждан, настаивайте на этом. Даже если сотрудники полиции не смогут задержать закладчиков на месте, они передадут информацию в Управление по контролю за оборотом наркотиков, и там будут работать по заявлению».