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В Екатеринбурге представили фотографии обитателей северных морей
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В Екатеринбурге представили фотографии обитателей северных морей 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Снимки обитателей северных морей, сделанные с близкого расстояния с локальной подсветкой, в пятницу представили в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге. Посетители выставки «Подсвеченная жизнь», организованной научно-популярным порталом ТАСС «Чердак», смогут увидеть 40 фотографий, сообщил ТАСС руководитель редакции портала Егор Быковский.
"Мы были счастливы ее [выставку] сюда привезти, потому что научно-популярные выставки должны состоять не из портретов знаменитых ученых и их приборов, а из того, что кажется очень классным, занимательным и крутым, из того, что побудит зрителя заниматься тем, чем занимался фотограф", — сказал он.
Экспозиция, которую можно увидеть до конца апреля, рассказывает о мире морей, омывающих северные побережья России. На 40 снимках запечатлели «портреты» морских беспозвоночных, снятых с локальной подсветкой и на очень близком расстоянии. По данным организаторов выставки, благодаря такой технике и приемам фотосъемки зрители получат ощущение «погружения» в подводный мир. Автор снимков — руководитель водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ и профессиональный подводный фотограф Александр Семенов.
По словам Быковского, после открытия выставки в университете стартовал открытый семинар для студентов, журналистов и авторов, которые интересуются научной тематикой. «Мы их проводим, чтобы наладить контакт между пресс-службами и журналистами, потому что в современном мире рассказывать о науке могут и университеты. В этом году мы хотим поехать в Дальневосточный федеральный университет и в Казанский федеральный университет», — добавил он.
В рамках семинара в УрФУ состоятся мастер-классы, на которых сотрудники научно-популярного портала расскажут о наиболее заметных проектах «Чердака», а также о том, как просто и увлекательно писать о сложном в науке и какие мультимедийные технологии могут помочь в этой работе.
О проекте
Научно-популярный портал «Чердак» создали три года назад совместно с Минобрнауки России. Проект ориентирован на молодежную аудиторию, доступным языком рассказывает о самых заметных достижениях отечественной и мировой науки, малоизвестных фактах и исследованиях.
За время своего существования «Чердак» успел заявить о себе в профессиональной и медийной среде, став одним из самых популярных научных порталов в стране. С момента запуска его читателями стало более 5,2 млн пользователей интернета.
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