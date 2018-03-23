Город котов и контрастов: как дешево и сердито съездить в Стамбул

— Семен Семеныч, кроме вас из нашего ЖЭКа там никто не был. Тема лекции: « Нью-Йорк — город контрастов».

— А я не был в Нью-Йорке. Я был в Стамбуле , в Марселе

— Пожалуйста, «Стамбул — город контрастов», какая разница, объявление мы перепишем, а что у вас с рукой?

(к/ф «Бриллиантовая рука»)

Для советских зрителей Стамбул остался городом-мечтой с узкими мощеными улочками, древней архитектурой и теми самыми «контрастами» западной и восточной цивилизаций. Сегодняшний Стамбул живет другой жизнью. Он по-современному утопает в пробках, старейшая улица города Истикляль обросла моллами, а революционный район Таксим превратился в место сбора светской молодежи. Но над энергией этого города время оказалось невластно, и бывшая столица трех величайших в истории человечества империй — Римской, Византийской и Османской — до сих пор остается местом притяжения миллионов туристов ежегодно. Корреспондент редакции «МИР 24» рассказывает о том, как организовать бюджетное и удачное путешествие в город на Босфоре и не пропустить самые интересные его достопримечательности.

{} Туристы, приезжающие в Стамбул, обычно делятся на два лагеря. Одни готовы стоять километровые очереди в музеи, мечети и крендельные лавки, взбираться на башни, бродить по рынкам специй, кофе и сладостей, а другие яростно ругают эпицентр турецкой жизни за шум, грязные улицы, обилие навязчивых торговцев, приторный запах кальянов и отсутствие моря.

Обе стороны правы, но с небольшой оговоркой: в Стамбул стоит приезжать за тысячелетней историей и местным колоритом, а не ленивым отдыхом по типу «все включено».

Здесь другая, более строгая Турция — без русских вечеринок под «Руки вверх», неограниченного алкоголя, меховых магазинов и ресторанов «Наташа». Местные жители проводят вечера тихо: удят рыбу на Галатском мосту, играют в нарды за чашкой крепкого чая, гуляют вдоль набережных с конвертом каштанов или рыбки-хамсы в кляре. Стамбульцы рано ложаться спать и просыпаются в пять утра от звуков утренней молитвы, которая слышна в каждом уголке города.

Ночная жизнь кипит только в одном районе города под названием Бейоглы. Европейская часть Стамбула Султанахмет, где сосредоточены исторические достопримечательности — Собор Святой Софии, Голубая мечеть, Дворец Топкапы и Цистерна Базилика — буквально «вымирает» с закатом солнца. Супермаркеты и торговые лавки синхронно закрываются с 9-10 вечера и до восхода солнца, так что вечером в городе проблематично купить даже воду.

Любителей пляжей Стамбул тоже скорее разочарует. Турецкий город контрастов расположен на берегах залива Босфор (İstanbul Boğazı), который в теплые месяцы лета едва ли прогревается до +20°C. Купаться в Босфоре нельзя не только из-за температуры, но и по соображениям безопасности — в судоходный пролив ежегодно выбрасывается до 90 тонн нефтепродуктов и промышленных загрязнителей, его воды полны черноморских медуз и водорослей.

На фотографии: закат солнца на Галатском мосту.

Правда, если вы все же настроены устроить себе пляжный день, в 40 минутах от стамбульской пристани Кадыкой раположены популярные Принцевы острова Мраморного моря. Добраться до них можно на пароме за 15 турецких лир (220 рублей) в одну сторону.

Сезон цветущей сакуры

{} Вторая причина, по которой Стамбул может отпугнуть неподготовленного туриста, — путешествие «в несезон». Как ни странно, лето — самое неудачное время для визита в город на Босфоре.

Во-первых, из-за его перегруженности. По численности населения Стамбул — самый перенаселенный город европейского континента. Без учета приезжих, в нем живут около 15 млн человек, что в три раза превышает население столицы — Анкары (5,4 млн) и на 3 млн больше, чем население более «просторной» по площади Москвы (более 12 млн).

В период месяца Рамадан (с 2018 году он длится с 15 мая по 14 июня) ситуация усугубляется в разы — за это время Стамбул ежегодно посещает около полутора миллиона туристов, в том числе паломники из других турецких городов. В эти месяцы для посещения достопримечательностей или просто похода в ресторан придется выстоять очередь на жаре — в июне это до +27 — 30°C.

Самым комфортным временем для поездки в Стамбул считается середина марта-начало апреля, когда февральские дожди уже проходят, а воздух прогреваетя до +15-17°C. В крупнейшем городском парке Гульхани в районе Султанахмет, а также в сквере у площади Таксим (Taksim Gezi) района Бешикташ в это время начинают цвести европейские вишни и деревья сакуры.

На фото: цветущие деревья в парке Таксим, откуда видны самолеты, заходящие на посадку в Международный аэропорт имени Ататюрка.

Еще один весомый плюс путешествий вне пика туристического сезона — огромный выбор бюджетных вариантов проживания.

Так, один и тот же номер с видом на Голубую мечеть («гостиничная» улица Утангаш района Фатих) на двоих с завтраком на открытой терассе обойдется в 2500 рублей за сутки в марте, но уже от 5000 рублей в середине апреля. Самые недорогие варианты размещения — в мини-отелях, которые держит один хозяин или семья (на сервисах бронирования пометка «mini-hotel»), кровать в хостеле можно забронировать от 700 рублей за ночь.

Наконец, весной в Стамбул очень недорого летать, в том числе турецкими (Pegasus Airlines) и российскими («Победа») лоукостерами — перелет в одну сторону будет стоить в пределах 4 — 6 тысяч рублей. Для сравнения, летние тарифы «подогреваются» в цене до 12 — 13 тысяч за перелет в один конец.

Турецкие мужчины уделяют большое внимание своему внешнему виду, поэтому одна из самых популярных услуг на улицах Стамбула — чистка обуви, которая стоит около 50 рублей.

Достопримечательности Стамбула

{} По сравнению с остальными городами Турции, соседними восточновропейскими столицами и даже Москвой Стамбул — город-сказка для бюджетных туристов. Так, полуторачасовая прогулка от Мраморного моря до северной части Босфора (около 30 км) на государственном пароме стоит в пределах 15 лир, что в переводе на рубли — около 200 рублей.

Бесплатно можно посетить большинство городских мечетей, в числе которых знаменитая Мечеть Султана Ахмеда , или Голубая мечеть, Новая мечеть у Галатского моста и одна из самых живописных мечетей города — Сулеймание. Целым приключением может стать прогулка по крытому рынку антиквариата, ковров и сладостей Гранд-Базар, который занимает площадь, равную величине четырех футбольных полей.

В самые «достопримечательные» здания вход все же платный, но сравнительно недорогой. Билет во Дворец и гарем Топкапы, мечеть Айя-София, музей водохранилищ Константинополя Цистерны Базилика, подъем на Галатскую башню стоит от 180 до 300 рублей для взрослого, дети до 12 лет проходят бесплатно.

Перемещаться внутри города так же дешево — для этого нужно лишь приобрести городской проездной Istanbulkart с возвращаемым депозитом 6 лир (85 рублей), и одна поездка на метро, трамвае или троллейбусе будет стоить в пределах от 1,25 до 2,30 лир в зависимости от дальности поездки (до 30 рублей).

Впрочем, самые живописные виды на город можно увидеть бесплатно — они открываются с одного из городских холмов в Бешикташе или с городской набережной района Каракой, где в огромном количестве бродят местные коты. Кстати, все животные в Стамбуле выглядят более чем довольными жизнью: на ушах местных собак прикреплены специальные опознавательные чипы, а коты стайками сбиваются у рыбных рынков, где получают свежую порцию корюшки и хамсы как от хозяев рыбных лавок, так и от туристов.

На фотографии слева Голубая мечеть, справа — лавка стекла и антикварных ламп на Египетском рынке.

Еда с местным колоритом

{} Для того, чтобы почувствовать местный колорит, совсем необязательно ходить в дорогие рестораны, достаточно присмотреться к тому, где останавливаются на обед местные жители. Так, одно из самых оживленных мест — Египетский рынок специй, куда в полдень приходят обедать офисные сотрудники из зданий поблизости.

В ресторанах этого квартала можно найти вкусные и недорогие местные блюда — местную пиццу с фаршем лахмаджун, с соусом и острым перцем за 12 — 17 лир (до 250 рублей), шашлык из ягненка шиш-кебаб за 18 — 20 лир (до 300 рублей), болшую порцию мантов за ту же цену, на закуски — горячие буреки, отварной булгур и вяленое мясо суджук с овощами за 5 — 10 лир (до 150 рублей).

Ко всем блюдам бесплатно подают чашку крепкого черного чая или теплую воду с лимоном, местные любят запивать выпечку айраном — кисломолочным напитком, напоминающим по вкусу кефир.

Из уличной кухни можно попробовать местные «мокрые» бургеры (гамбургеры с бараниной, булочку в которых пропитывают бульоном) за 4 лиры (60 рублей), донер-кебаб за 8 лир (115 рублей), мучные палочки тулумба, пропитанные медом, кунжутные бублики под названием симит или обжаренную на открытом огне кукурузу — все в пределах 5 лир (70 рублей).

А вот кофе на вынос в Стамбуле не приветствуется: традиционный латте и капучино большого объема подают только в европейских кофейнях по европейсикм же ценам — до 20 лир за чашку (290 рублей). Местные пьют крепкий кофе по-турецки чаще на ночь, оставаясь за столом и заедая крепкий напиток пахлавой, кунжутной халвой или лукумом.

На фото: приготовление мучной лодочки с мясом пиде в квартале Таксим, кофе по-турецки в квартале Султанахмет.

Одни считают Стамбул самым восточным из европейских городов, другие — самым европейским из восточных. Однозначно можно сказать лишь то, что к нему почти нельзя остаться равнодушным. А как иначе может быть в городе контрастов?

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