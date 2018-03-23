PHD Russia: что нового в мире технологий

PHD Russia представил новый дайджест интересных событий из мира технологий в рубрике «Экспертиза». Очень удобно, когда все в одном месте и с комментариями по делу.

Исследования

1. Рост покупок через голосовые устройства

Отчет ведущей консалтинговой компании OC&C Strategy Consultants говорит о стремительном росте покупок через голосовые устройства, такие как Amazon Echo и Google Home. Компания прогнозирует рост объема покупок до 40 млрд долларов к 2022 году по сравнению с 2 млрд на сегодняшний день.

Вот наиболее интересные факты из этого исследования:

Только 39% потребителей доверяют выбору голосовых ассистентов, поэтому нужно строить доверительные отношения с брендом посредством, например, рекомендательных сервисов.

Больше всего через голосовые устройства покупаются продукты FMCG (20%), фильмы и мультимедиа (19%), электронику (17%) и даже одежду (8%).

В большинстве случаев с помощью голосовых ассистентов ищутся и покупаются товары с низкой стоимостью, на поиск которых не хочется тратить тремя.

Лидер этой голосовой гонки по-прежнему Amazon Echo (10%) против Google Home (4%) и Microsoft Cortana (2%). Apple с Siri пока далеко позади.

Димитрис Ваяс, генеральный директор PHD:

E-comm существенно изменил весь ритейл-ландшафт за какие-то 5−8 лет, и далеко не все бренды смогли разработать и реализовать свои стратегии, понять и принять омниканальность. Голосовые ассистенты если не повернут землю вспять, то более чем существенно повлияют на поведение покупателей, изменят стратегии большинства брендов. Тем, кто не примет эту новую модель потребления, грозит забвение и смерть, неутешительно вторят друг-другу эксперты. Но прежде чем заниматься развитием нового направления, нужно задать себе ряд вопросов:

Какие задачи моего бренда будет решать эта новая модель продаж?

Какая система AI подойдет для этого наилучшим образом?

Как мне построить доверительные отношения между моим брендом и моей аудиторией в этом новом когнитивном слое?

Как просчитать экономику этой новой модели?

Вопросы сложные и, не скрою, требуют вовлечения специалистов из разных областей клиентского бизнеса: маркетологов, data-специалистов, аналитиков, финансистов, сотрудников отделов pr, it и распространения. Лучшее решение сейчас — объединение специалистов кампании в проектные группы для подхода к этим новым задачам, первичному формированию целей, выбору подрядчиков и долгому аккуратному тестированию.

2. Отчет ecomm

Criteo опубликовали отчет ecomm, в котором Россия занимает не последнее место:

Серьезный рост продаж через мобайл, на долю которого приходится 54%.

При этом 20% всех продаж через ПК совершаются после клика с мобильного устройства.

Большинство транзакций происходит через мобильные приложения (54%).

Использование данных о намерениях покупателей повышают продажи на 30%.

Офлайн продажи повышают узнаваемость бренда и увеличивают число покупок онлайн.

Омниканальные ритейлеры получают самую высокую совокупную прибыль.

Мария Азаренко, директор по инновациям PHD:

По данным АКИТ, объем мобильных платежей при оплате товаров в 2017 году вырос на 30%. Это связано и со стабильным развитием мобильного интернета, и с растущим доверием к онлайн-платежам в целом, и если не повсеместному (дорого), то увеличивающемуся использованию эквайнига в мобильных приложениях и версиях сайтов, росту персональной торговли и пр. Россия пока не может похвастаться тем, что более половины платежей приходится на мобайл, но я не вижу в этом особой проблемы — у брендов будет фора для изучения и вдумчивого внедрения международного опыта в тех же практиках мультиканальности.

3. Лидеры среди мобильных сайтов

Google опубликовали исследование о лучших мобильный сайтах России в сфере финансов и ретейла. В ритейле безусловный лидер — Литрес, в финансах — Тинокофф.

Почему — узнаете из исследования:

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Новости

1. Про Яндекс. Диалоги

Это случилось: Алиса от Yandex совсем начала принимать заказы, оплату и заказывать доставку пиццы «Папа Джонс». Теперь голосовой ассистент может принимать бренд-диалоги: Yandex открыли платформу Яндекс. Диалоги для всех желающих.

Теперь на платформе можно создать собственный бренд-диалог и алгоритмы последующих действий, которые пользователь может вести с Алисой, активировав бренд-слово. С технической точки зрения — это веб-сервис, который может отвечать на вопросы Яндекс. Диалогов и воспринимает любой язык программирования. А еще Алиса научилась вызывать Yandex. Taxi с помощью тех же бренд-диалогов.

Не думаю, что бренд-диалоги начнут пользоваться популярностью прямо сейчас. Голосовые ассистенты все еще очень несовершенны, а уровень доверия к ним пока низок. Также возможны сложности в создании самих диалогов. Это совершенно новая среда для брендов, новая коммуникация для пользователей. Однако очевидно, что будущее все же за «голосом». Это наиболее интуитивный, естественный и самый быстрый канал коммуникации (не нужно читать или печатать, отрываясь от других дел).

В ближайшие 5−10 лет, хотим мы того или нет, голосовые ассистенты и диалоги с брендами станут такой же повседневной необходимостью, как смартфоны сейчас.

2. Занавес для мобильных приложений

На днях The Drum опубликовал статью генерального директора PHD Worldwide Майка Купера, в которой он объясняет, почему век мобильных приложений подходит к концу. Узнать, как чат-боты убьют мобильные приложения, и что делать брендам можно здесь.

Конференции

18 апреля: Best Cases Conference: лучшие практики, кейсы и новые технологии от ведущих брендов и рекламных агентств. Мастер-классы и круглые столы, обсуждения.

30 мая: Конференция Forbers о ценности Datа для бизнеса: искусственный интеллект и машинное обучение, омниканальность, программы лояльности и аналитика от серьезных кампаний и больших экспертов.