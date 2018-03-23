Нижегородцы временно останутся без радио и телевидения

26 марта в Нижнем Новгороде ожидаются кратковременные перерывы трансляции эфирных теле— и радиопрограмм. Об этом сообщает филиал РТРС «Нижегородский ОРТПЦ».

Неполадки возможны в связи с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионной станции.