Нижегородцы временно останутся без радио и телевидения 

26 марта в Нижнем Новгороде ожидаются кратковременные перерывы трансляции эфирных теле— и радиопрограмм. Об этом сообщает филиал РТРС «Нижегородский ОРТПЦ».
Неполадки возможны в связи с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионной станции.
26 марта с 5.00 до 14.00 планируются перерывы трансляции следующих телеканалов: НТВ, «Россия-1», «Первый канал», «Россия-К», «Петербург — 5 канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», ННТВ, СТС, ТНТ, «Волга», «Домашний», РЕН ТВ, «Ю», «ТВ 3», «Звезда», Disney, «Че», ТНТ 4, «Пятница». С 07.30 до 09.00 возможны сбои трансляции канала «Россия-24».
Также с 05.00 до 14.00 будет ограничено вещание радиостанций: «Радио Маяк», «Радио России», «Вести FM», «Серебряный дождь», «Радио Рекорд», «Радио Рандеву», «Радио Дача», Love radio, «Ретро FM», «Бизнес FM», NN Radio, «Авторадио», «Наше радио», DFM. С 8.00 до 14.00 будут наблюдаться кратковременные перерывы в работе радиостанций «Европа плюс», «Дорожное радио», «Юмор FM», «Комсомольская правда».
Напомним, с 25 по 30 марта в Нижегородской области ожидаются сбои в работе радио и телевидения из-за солнечной интерференции.