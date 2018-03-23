Никифоров объяснил смысл придания государственной электронной почте юридического статуса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 марта. / ТАСС /. На смену традиционному юридическому адресу компании может прийти государственная электронная почта с юридическим статусом. Как рассказал журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров , именно с этой целью обсуждается закрепление юридического статуса электронной почты в рамках нового закона о почтовой связи — речь идет только об адресе в официальной государственной системе, а не о любом e-mail адресе.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что правительство работает над приданием электронной почте юридического статуса. По его словам, для этого нужно внести изменения в Гражданский кодекс и в налоговое законодательство. Также необходимо сформировать реестр электронных адресов, уточнял он.

"Когда российский гражданин приходит и регистрирует компанию, одно из первых условий — это наличие так называемого юридического адреса. Для этого предприниматель вынужден задуматься, где у него будет офис", — рассказал Никифоров, уточнив, что в крупных городах это зачастую превращается в проблему и ведет к дополнительным расходам.

"Почта России" в рамках нового закона о почтовой связи предлагает так называемую конструкцию государственной электронной почтовой системы, когда юридически значимый адрес присваивается физлицу или юрлицу и обеспечивает канал для официальной коммуникации. Вот такая норма она в проекте закона есть", — пояснил он.

Министр уточнил, что введение такой нормы «позволит в перспективе вообще избавиться от такого понятия как юридический адрес». По сути юридический адрес компании используется для отправки официальных уведомлений от различных контрольно-надзрорных структур, отметил он. «Это все привязано к юридическому адресу, но это можно делать с электронного. Для этого никаких препятствий нет», — пояснил Никифоров.

"Речь идет не про электронную почту, как мы к ней привыкли, речь про некую официальную государственную систему", — подчеркнул он.

По словам главы Минкомсвязи, в этой системе могут быть взаимоувязаны юридический статус «Почты России» как оператора федеральной почтовой связи и возможности электронного правительства. Это позволит «значительно упростить условия ведения бизнеса», полагает министр.

Сейчас существует сервис Госпочта, представленный на портале государственных услуг. С его помощью зарегистрированные на портале физические лица могут получать юридически значимые уведомления в электронном виде. Для юридических лиц такой возможности на данный момент нет.