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В Самаре состоится финал VIII Областного конкурса соцпроектов органов ученического самоуправления
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В Самаре состоится финал VIII Областного конкурса соцпроектов органов ученического самоуправления 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В «Центре социализации молодежи» 29 марта в 11:00 состоится финал, а также торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей VIII Областного конкурса социальных проектов органов ученического самоуправления «Будущее зависит от нас!», который посвящен Году добровольчества в России. Он проводится на территории Самарской области среди образовательных учреждений всех типов. Старт заочного этапа был дан в феврале — проводилась техническая экспертиза представленных портфолио проектов, после чего происходил отбор учащихся в финальный этап. В заключительном туре состоится презентация отобранных проектов. Главная цель конкурса — формирование активной гражданской позиции учащихся. Всего заявлено две номинации — «Наш социальный проект» и «Социальный видеоролик». Основное внимание уделяется оптимизации добровольческого движения в образовательных учреждениях самих обучающихся. Победители конкурса будут награждены призами и дипломами министерства образования и науки Самарской области.
Фото: Pixabay.com
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