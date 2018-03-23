Серые вороны парка «Кузьминки-Люблино» ведут себя осторожно с орнитологами

Специалисты экологического просвещения природной территории «Кузьминки-Люблино» совместно с орнитологами и фотографами провели акцию по наблюдению за поведением серых ворон «Не проВоронь».

Привлечь внимание птиц они решили «конфетами».

— Задача была смоделировать поведение ворон, которые научились оперативно подбирать конфеты, разбрасываемые участниками свадеб на территории парка, и разворачивать их фантик, — говорит представитель пресс-службы дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода» Мария Антонова . — Для проведения опыта были изготовлены «конфеты» в яркой блестящей упаковке, единственное отличие которых от настоящих состояло в том, что внутри был не шоколад, вредный для птиц, а полезные их здоровью орешки и кусочки пирожков. Но серых ворон так просто не проведешь! Птицы заметили скованность людей, по их жестам поняли, что основной целью этой группы является не «празднование», а наблюдение, и повели себя чрезвычайно осторожно. Они либо сидели на ветках отдаленных деревьев, либо пролетали «по своим делам», стараясь лететь не над специалистами и выйти из зоны видимости.

Таким образом участники акции еще раз убедились в уме и сообразительности серых ворон, которые умеют читать язык человеческих движений. Также в ходе мероприятия были обнаружены достаточно редкие птицы — зеленушки, а на снегу — следы ласки. При этом наблюдения за поведением ворон будут продолжены.