В Кондинском районе рыбаки застряли в «природной ловушке» на озере

22 марта спасатели зонального поисково-спасательного отряда (Кондинский район) КУ «Центроспас-Югория» получили сообщение о пропаже трех человек в Кондинском районе.

Группа спасателей выехала на поиски пропавших на аварийно-спасательной и снегоходной технике. Предполагаемое место поиска находилось в 100 километрах от Урая

«Потерявшиеся недолго находились в наледи, приблизительно ночь. Рыбаки не пострадали, не промокли и никакого вреда здоровью не получили. Мужчины заехали на снегоходе «Yamaha» в образовавшуюся наледь и самостоятельно дальше передвигаться не смогли», — прокомментировали случившееся в зональном поисково-спасательном отряде «Центроспас-Югория» (Кондинского района).