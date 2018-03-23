Губернаторы смогут формировать антитеррористические комиссии

Главы российских регионов в муниципальных образованиях получат возможность создавать антитеррористические комиссии (АТК). Соответствующий законопроект был принят Госдумой во втором чтении в пятницу.

Авторами законодательной инициативы выступила группа депутатов Государственной Думы. По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва, для формирования соответствующей правовой основы деятельности Антитеррористической комиссии в муниципальных образованиях законопроект наделяет высшее должностное лицо субъекта России — главу высшего исполнительного органа государственной власти правом их образования.

«Мы изучили функционирование АТК и выявили проблемные нюансы их деятельности. Причиной таких проблем является неопределённое правовое положение таких комиссий. Всё это приводит к определённым трудностям в реализации полномочий органов местного самоуправления в этой сфере», — сказал он.