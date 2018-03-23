Ещё
Губернаторы смогут формировать антитеррористические комиссии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернаторы смогут формировать антитеррористические комиссии 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Главы российских регионов в муниципальных образованиях получат возможность создавать антитеррористические комиссии (АТК). Соответствующий законопроект был принят Госдумой во втором чтении в пятницу.
Авторами законодательной инициативы выступила группа депутатов Государственной Думы. По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва, для формирования соответствующей правовой основы деятельности Антитеррористической комиссии в муниципальных образованиях законопроект наделяет высшее должностное лицо субъекта России — главу высшего исполнительного органа государственной власти правом их образования.
«Мы изучили функционирование АТК и выявили проблемные нюансы их деятельности. Причиной таких проблем является неопределённое правовое положение таких комиссий. Всё это приводит к определённым трудностям в реализации полномочий органов местного самоуправления в этой сфере», — сказал он.
По словам депутата, законопроект необходим для повышения эффективности деятельности АТК. «Роль АТК существенно увеличивается и сегодня им отводится роль главного инструментария по реализации полномочий органов местного самоуправления в области противодействия терроризму», — сказал Василий Пискарёв.
Парламентская газета: последние новости
Мусорный кризис не только в Волоколамске Жириновский заявил об уходе из политики За воду, газ, тепло и электричество заплатим без посредников
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением337
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова58
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды26
Умер известный шансонье21
В России признали бессилие перед США1680
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к россиянам
Политика
04:23
Успенская избежала ответственности за дебош в самолете
Шоу-бизнес
00:20
Бузову раскритиковали за манипуляции с внешностью
Шоу-бизнес
00:44
Новый технопарк «Перерва» появится в столице
Новости Москвы
03:25
Собянин вручил награды столичным работникам культуры
Новости Москвы
03:28
В Москве нашли частный особняк за миллиард рублей
Недвижимость Новости Москвы
00:59
В Кремле отреагировали на отзыв посла ЕС
Политика
00:33
Участник «Дома-2» попал в клинику для алкоголиков
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение