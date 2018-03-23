Вторсырье в помощь бездомным животным примут от вологжан в выходные

В шести точках Вологды можно будет сдать вторсырье. Акцию по сбору 24 и 25 марта проведут зоозащитники.

В субботу активисты «Велеса» будут дежурить у супермаркета на Текстильщиков, 16, у магазина на Воровского, 29 и у банка на Ленинградской, 136. В воскресенье сдать вторсырье примут у торгового центра на Карла Маркса , 105, у памятника «Зенитке» на Зосимовской и у почтового отделения на ул. Новгородской, 23. Акция пройдет с 13 до 14 часов.

Зоозащитники примут от вологжан пластик, макулатуру и алюминий. А вот пакеты, пластик от пищевых продуктов, контейнеры от салатов и яиц, коробки от молока и соков, жестяные банки от консервов лучше не приносить. Собранное вторсырье сдадут на переработку, а вырученные средства направят на лечение и содержание бездомных кошек и собак.

Также на пункты сбора можно принести гуманитарную помощь: корма, ошейники, подстилки, медикаменты, лотки и другое.