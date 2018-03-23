Ещё
Вторсырье в помощь бездомным животным примут от вологжан в выходные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вторсырье в помощь бездомным животным примут от вологжан в выходные 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
В шести точках Вологды можно будет сдать вторсырье. Акцию по сбору 24 и 25 марта проведут зоозащитники.
В субботу активисты «Велеса» будут дежурить у супермаркета на Текстильщиков, 16, у магазина на Воровского, 29 и у банка на Ленинградской, 136. В воскресенье сдать вторсырье примут у торгового центра на Карла Маркса, 105, у памятника «Зенитке» на Зосимовской и у почтового отделения на ул. Новгородской, 23. Акция пройдет с 13 до 14 часов.
Зоозащитники примут от вологжан пластик, макулатуру и алюминий. А вот пакеты, пластик от пищевых продуктов, контейнеры от салатов и яиц, коробки от молока и соков, жестяные банки от консервов лучше не приносить. Собранное вторсырье сдадут на переработку, а вырученные средства направят на лечение и содержание бездомных кошек и собак.
Также на пункты сбора можно принести гуманитарную помощь: корма, ошейники, подстилки, медикаменты, лотки и другое.
Вологда.рф: последние новости
Комплексные запросы в МФЦ Вологодчины помогут одновременно получить до 30 услуг Начальник Управления культуры Вологды Николай Дьяков покинет пост Студентов ВоГУ пригласили на работу в службу судебных приставов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением328
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова55
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды26
Умер известный шансонье
В России признали бессилие перед США1677
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к россиянам
Политика
04:23
Успенская избежала ответственности за дебош в самолете
Шоу-бизнес
00:20
Бузову раскритиковали за манипуляции с внешностью
Шоу-бизнес
00:44
Новый технопарк «Перерва» появится в столице
Новости Москвы
03:25
Собянин вручил награды столичным работникам культуры
Новости Москвы
03:28
В Москве нашли частный особняк за миллиард рублей
Недвижимость Новости Москвы
00:59
В Кремле отреагировали на отзыв посла ЕС
Политика
00:33
Участник «Дома-2» попал в клинику для алкоголиков
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение