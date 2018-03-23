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Бабушка Натальи Водяновой вызвала восторг у пользователей соцсетей
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Бабушка Натальи Водяновой вызвала восторг у пользователей соцсетей 

nn.ru 1 час назад
Наталья Водянова поделилась в соцсети радостью от приезда бабушки Ларисы Гавриловны.
— Ура-а-а, бабуничка приехала, — подписала фото бабушки в Instagram супермодель. Наталья добавила, что собачка, пригревшаяся на коленях Ларисы Гавриловны, тоже у них гостит.
Поклонники Натальи засыпали ее бабушку комплиментами.
— Бабулечка-красотулечка! — написала irina_12_01.
— Какая приятная леди, — добавила irina_vishnyakova.
— Самым заботливым и любимым человеком навсегда есть, будет и останется бабушка! — напомнила olyaskorpjun.
— Такое счастье, когда есть бабушка! Здоровья ей. Бабулечка ваша — супер, ни секунды без работы, — написала ekaterinapeterburgparis, отметилв, что на фото бабушка занята вышиванием.
— Какая она у вас красивая! — не удержалась от комплимента deruginataliia.
— Бабусичка — это такое сокровище! Побалуйте её как следует! — посоветовала olga.omoru.
— Наташа, какая вы молодчина. С такой нежностью относитесь к бабуле. Все бы так. Вы чудесная! — похвалила внучку larisaprivalova2673.
Ранее NN.RU рассказывал, что Наталья приезжала навестить бабушку в Нижнем Новгороде в компании знаменитостей. Да и Лариса Гавриловна не впервые гостит в Париже у Натальи. В прошлый раз внучка похвасталась подарком ручной работы от своей бабушки и прославила ее.
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