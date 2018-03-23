Бабушка Натальи Водяновой вызвала восторг у пользователей соцсетей

Наталья Водянова поделилась в соцсети радостью от приезда бабушки Ларисы Гавриловны.

— Ура-а-а, бабуничка приехала, — подписала фото бабушки в Instagram супермодель. Наталья добавила, что собачка, пригревшаяся на коленях Ларисы Гавриловны, тоже у них гостит.

Поклонники Натальи засыпали ее бабушку комплиментами.

— Бабулечка-красотулечка! — написала irina_12_01.

— Какая приятная леди, — добавила irina_vishnyakova.

— Самым заботливым и любимым человеком навсегда есть, будет и останется бабушка! — напомнила olyaskorpjun.

— Такое счастье, когда есть бабушка! Здоровья ей. Бабулечка ваша — супер, ни секунды без работы, — написала ekaterinapeterburgparis, отметилв, что на фото бабушка занята вышиванием.

— Какая она у вас красивая! — не удержалась от комплимента deruginataliia.

— Бабусичка — это такое сокровище! Побалуйте её как следует! — посоветовала olga.omoru.

— Наташа, какая вы молодчина. С такой нежностью относитесь к бабуле. Все бы так. Вы чудесная! — похвалила внучку larisaprivalova2673.

Ранее NN.RU рассказывал, что Наталья приезжала навестить бабушку в Нижнем Новгороде в компании знаменитостей. Да и Лариса Гавриловна не впервые гостит в Париже у Натальи. В прошлый раз внучка похвасталась подарком ручной работы от своей бабушки и прославила ее.