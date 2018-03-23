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Прогноз результатов X5 Retail Group за IV кв по МСФО: риск снижения рентабельности, — Аналитики ВТБ Капитал
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Прогноз результатов X5 Retail Group за IV кв по МСФО: риск снижения рентабельности, — Аналитики ВТБ Капитал 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Ранее компания представила сильные операционные результаты за 4к17, согласно которым выручка розничного сегмента повысилась на 23,4% г/г.
По нашим расчетам, совпадающим с консенсус-прогнозом, рентабельность EBITDA осталась на уровне предыдущего квартала (7,0%). К числу основных рисков, под давлением которых рентабельность может оказаться хуже ожиданий, относятся замедление инфляции цен на продукты питания (1,3% г/г в 4к17) и увеличение числа промо-акций. На наш взгляд, в случае если рентабельность EBITDA будет ниже 6,5%, коррекция в ГДР X5 Retail, на прошлой неделе подешевевших на 4%, может продолжиться. Отметим, что от публикуемых результатов во многом будет зависеть динамика рентабельности в 1к18, в условиях традиционно неблагоприятной сезонности. Потенциальное давление на валовую рентабельность мы считаем индикатором эффекта от промо-акций. Большую обеспокоенность вызывает потенциально менее эффективное распределение расходов, поскольку оптимизировать их непросто, и нельзя допускать, чтобы такие инициативы были контрпродуктивными.
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