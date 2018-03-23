В тюрьму… по грибы! Заключенные в Самаре выращивают вешенки

Самаре в здании тюрьмы наладили производство вешенок. Первый урожай сняли еще в прошлом году, а в этом заключенные планируют увеличивать объемы. Всю продукцию поставляют в торговые сети региона, передает корреспондент «МИР 24» Роман Гальперин.

Запарить шелуху семечек, смешать с грибницей, утрамбовать в мешки и отправить в инкубационный цех на 21 день — вот незамысловатый рецепт производства вешенок в домашних, а точнее тюремных условиях.

Этот мини-завод — бизнес-идея начальника самарской колонии №6. Сначала он собирался выращивать шампиньоны, но не пошло. Уж слишком капризный гриб. Все что нужно вешенкам — вода, тепло и влажность. Максимальный эффект при минимальных затратах.

«Первые грибы мы продали своим сотрудникам, часть я взял себе попробовать. Могу сказать, что вкусовые качества вешенок высокие, они намного ароматнее, чем шампиньоны, которые в магазине продаются», — сообщил начальник исправительной колонии №3 Алексей Климов

Вешенки выращивают 11 заключенных. От них требовалось только желание, отменное здоровье и санитарная книжка. Рашид — ветеран-афганец. В колонию попал четыре года назад. Бытовая ссора, драка, потом суд и срок — 11 лет за убийство. Сейчас встал на путь исправления. Ему даже доверяют холодное оружие — специальный нож, которым он пробивает дырки в мешках.

«Протыкаем в шахматном порядке, чтобы грибы не мешали друг другу. А где вылезти, они сами найдут», — сказал Рашид.

Вешенки из мест не столь отдаленных продают в торговых сетях региона. Говорят, разлетаются на ура. Грибы приносят колонии 400 тысяч в месяц. Это при том, что цеха забиты на десять процентов. Деньги уходят на развитие других производств и зарплату рабочим. Чем обильнее урожай, тем больше получают заключенные. Но Рашид признался: трудится не из-за этого. Просто передовиков производства чаще амнистируют.

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