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ФАС выдала предупреждение РЖД из-за условий договора по информационному обслуживанию
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ФАС выдала предупреждение РЖД из-за условий договора по информационному обслуживанию 

Агентство «Москва» 1 час назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение ОАО «РЖД» из-за невыгодных условий договора на оказание услуг по комплексному информационному обслуживанию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«ФАС выдала предупреждение РЖД. На этот раз монополист навязывал невыгодные условия договора на оказание услуг по комплексному информационному обслуживанию», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что в России существуют два пути следования вагонов: общий (который принадлежит ОАО «РЖД») и необщий (различные частные компании).
«Чтобы железнодорожный вагон благополучно перебрался с необщего пути следования на общий, компании нужно заключить договор с РЖД на регистрацию в информационной системе, где будет указано, что вагон чистый, красивый и для него все пути открыты. Раньше, без инфосистемы, все было намного проще, а главное дешевле: компания подавала заявку, от РЖД приходил сотрудник, проверял вагон и давал разрешение. Однако время не стоит на месте, цифровые технологии и все такое, в общем, РЖД не слабо потратилось на новую систему и увеличило в связи с этим плату за регистрацию в ней и доступ к реестру почти в 20 раз. При этом плата едина для всех, и не важно один у тебя вагон или много, часто ты пользуешься путями общего следования только раз в год», — отмечается в сообщении.
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