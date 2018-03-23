ФАС выдала предупреждение РЖД из-за условий договора по информационному обслуживанию

«ФАС выдала предупреждение РЖД. На этот раз монополист навязывал невыгодные условия договора на оказание услуг по комплексному информационному обслуживанию», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в России существуют два пути следования вагонов: общий (который принадлежит ОАО «РЖД») и необщий (различные частные компании).

«Чтобы железнодорожный вагон благополучно перебрался с необщего пути следования на общий, компании нужно заключить договор с РЖД на регистрацию в информационной системе, где будет указано, что вагон чистый, красивый и для него все пути открыты. Раньше, без инфосистемы, все было намного проще, а главное дешевле: компания подавала заявку, от РЖД приходил сотрудник, проверял вагон и давал разрешение. Однако время не стоит на месте, цифровые технологии и все такое, в общем, РЖД не слабо потратилось на новую систему и увеличило в связи с этим плату за регистрацию в ней и доступ к реестру почти в 20 раз. При этом плата едина для всех, и не важно один у тебя вагон или много, часто ты пользуешься путями общего следования только раз в год», — отмечается в сообщении.