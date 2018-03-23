Дело актера Антона Ельчина, погибшего под колесами Jeep, закрыто

Концерну Fiat-Chrysler, который владеет брендом Jeep, удалось достигнуть соглашения с семьей актера. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на заявление представителя бренда.

Напомним, 27-летний Антон Ельчин , голливудский актер русского происхождения, погиб 20 июля 2016 года. Его тело обнаружили зажатым между бампером его собственного Jeep Grand Cherokee и железными воротами. При этом коробка передач автомобиль была переведена в нейтральное положение, а двигатель работал. По версии следствия, молодой человек вышел из автомобиля и подошел к воротам, а внедорожник в этот момент покатился с горки. От полученных травм Ельчин скончался на месте.

Родители погибшего актера, Виктор и Ирина Ельчины, направили исковую жалобу в Верховный суд округа Лос-Анджелес , возложив ответственность за произошедшее на производителя Jeep Grand Cherokee — концерн Fiat Chrysler.

И только в марте 2018 года семья Ельчина отозвала иск и отказалась от всех претензий. Условия достигнутого соглашения не раскрываются, однако речь может идти о выплате ответчиком значительной суммы компенсации. В Fiat-Chrysler заявили, что довольны достижением мирового соглашения и принесли семье погибшего Антона Ельчина соболезнования.

В Fiat-Chrysler так и не признали, что причиной гибели актера стал технический дефект Grand Cherokee, однако спустя всего несколько дней после трагедии объявили о глобальном отзыве этой модели из-за «опасной ошибки, допущенной при конструировании рычага переключения передач». Дело в том, что положение рычага зачастую вводило водителей в заблуждение по поводу того, что автомобиль находится в режиме парковки. Сервисная кампания, в том числе, прошла и в России

Фото: Mario Santoro/AdMedia/Sipa USA/East News