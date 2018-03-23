Национально-культурные объединения Сургута отметили Новый год

Восемь национально-культурных общин Сургута отметили 21 марта Навруз — новый год иранских и тюркских народов. Праздник прошел в стенах городского культурного центра.

Как сообщает ugra-news, были накрыты пышные столы, гости пришли в ярких народных костюмах и продемонстрировали творческие номера.

«По традиции на нашем столе всегда должна быть пахлава, шекербура, ростки пшеницы и также много орехов. Это все обязательно, единственное, что можно изменить — технологию приготовления и вариант подачи. Мы готовимся к Наврузу за месяц, поскольку в марте каждая неделя посвящается одной из четырех стихий: огню, солнцу, земле и воде. В заключение, 21 числа, отмечается единый праздник», — поделилась помощница председателя национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута «Бирлик» Алмаз Худуева.

Отметим, что творческую часть праздника составляли, опираясь на легенды иранских и тюрских народов, благодаря которым до наших дней сохранились традиции празднования Навруза. Отметим, что ведущих праздника выбирали сами жители из числа представителей национально-культурных общин.

Впереди у руководителей и активистов национально-культурных объединений Сургута подготовка к летнему празднованию фестиваля «Соцветие».