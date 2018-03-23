Ещё
Национально-культурные объединения Сургута отметили Новый год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Национально-культурные объединения Сургута отметили Новый год 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Восемь национально-культурных общин Сургута отметили 21 марта Навруз — новый год иранских и тюркских народов. Праздник прошел в стенах городского культурного центра.
Как сообщает ugra-news, были накрыты пышные столы, гости пришли в ярких народных костюмах и продемонстрировали творческие номера.
«По традиции на нашем столе всегда должна быть пахлава, шекербура, ростки пшеницы и также много орехов. Это все обязательно, единственное, что можно изменить — технологию приготовления и вариант подачи. Мы готовимся к Наврузу за месяц, поскольку в марте каждая неделя посвящается одной из четырех стихий: огню, солнцу, земле и воде. В заключение, 21 числа, отмечается единый праздник», — поделилась помощница председателя национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута «Бирлик» Алмаз Худуева.
Отметим, что творческую часть праздника составляли, опираясь на легенды иранских и тюрских народов, благодаря которым до наших дней сохранились традиции празднования Навруза. Отметим, что ведущих праздника выбирали сами жители из числа представителей национально-культурных общин.
Впереди у руководителей и активистов национально-культурных объединений Сургута подготовка к летнему празднованию фестиваля «Соцветие».
АиФ Югра: последние новости
Более 80 тысяч сургутян поучаствовали в викторине «Югре-900» Есть идея? Говори! В Ханты-Мансийске пройдет финал Гражданского форума Разглядеть «кота в мешке». Как покупать через интернет без ошибок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением338
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова56
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды28
Умер известный шансонье19
В России признали бессилие перед США1670
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к нации
Политика
04:23
Успенская избежала ответственности за дебош в самолете
Шоу-бизнес
00:20
Бузову раскритиковали за манипуляции с внешностью
Шоу-бизнес
00:44
Новый технопарк «Перерва» появится в столице
Новости Москвы
03:25
Собянин вручил награды столичным работникам культуры
Новости Москвы
03:28
В Москве нашли частный особняк за миллиард рублей
Недвижимость Новости Москвы
00:59
В Кремле отреагировали на отзыв посла ЕС
Политика
00:33
Участник «Дома-2» попал в клинику для алкоголиков
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение