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Биофизик и писатель Юрий Нечипаренко стал гостей второго дня марафона «Хочу все знать»
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Биофизик и писатель Юрий Нечипаренко стал гостей второго дня марафона «Хочу все знать» 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
Второй день познавательного марафона был посвящен биологии и даже в какой-то степени литературе. А всё потому, что гостем марафона стал человек удивительный и разносторонний — биофизик и писатель Юрий Нечипаренко!
Начал ученый с рассказа о живой клетке, а продолжил рассказом о литераторах, использовавших вместо образов математические модели (Лев Толстой), и естествоиспытателях, доказывавших свои гипотезы в стихах и прочих художественных выражениях (Леонардо да Винчи, Михаил Ломоносов). Юрий Дмитриевич также познакомил ребят со своей пока еще нигде не опубликованной новеллой, в которой метафорическим языком рассказывается о подготовке студенческой работы по квантовой химии.
А после лекции ученого состоялся консультационный час, в ходе которого Юрий Дмитриевич не только делился с детьми и родителями своими широчайшими познаниями в самых разных науках — от лингвистики до квантовой физики, но и читал свои вещи.
Напомним, вчера на старт вышли первые «марафонцы» — астроном Владимир Сурдин и инженер Андрей Афанасьев. Ученые выступили с лекциями и пообщались с юными исследователями — их слушателями. Как прошел первый день марафона можно узнать в нашем материале.
А сегодня в библиотеке объявлен эволюционный день! Лекции и консультации для ребят проведут ученые кафедры эволюционной биологии биофака МГУ Сергей Лысенков и Яна Шурупова.
В выходные в библиотеке выступят детский писатель Сергей Иванов, инженер-механик глубоководных аппаратов Серегй Смолицкий, филолог-учитель словесности Сергей Брель, математик Павел Тычин… Расписание марафона:
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