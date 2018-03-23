Биофизик и писатель Юрий Нечипаренко стал гостей второго дня марафона «Хочу все знать»

Второй день познавательного марафона был посвящен биологии и даже в какой-то степени литературе. А всё потому, что гостем марафона стал человек удивительный и разносторонний — биофизик и писатель Юрий Нечипаренко!

Начал ученый с рассказа о живой клетке, а продолжил рассказом о литераторах, использовавших вместо образов математические модели ( Лев Толстой ), и естествоиспытателях, доказывавших свои гипотезы в стихах и прочих художественных выражениях ( Леонардо да Винчи Михаил Ломоносов ). Юрий Дмитриевич также познакомил ребят со своей пока еще нигде не опубликованной новеллой, в которой метафорическим языком рассказывается о подготовке студенческой работы по квантовой химии.

А после лекции ученого состоялся консультационный час, в ходе которого Юрий Дмитриевич не только делился с детьми и родителями своими широчайшими познаниями в самых разных науках — от лингвистики до квантовой физики, но и читал свои вещи.

Напомним, вчера на старт вышли первые «марафонцы» — астроном Владимир Сурдин и инженер Андрей Афанасьев . Ученые выступили с лекциями и пообщались с юными исследователями — их слушателями. Как прошел первый день марафона можно узнать в нашем материале.

А сегодня в библиотеке объявлен эволюционный день! Лекции и консультации для ребят проведут ученые кафедры эволюционной биологии биофака МГУ Сергей Лысенков и Яна Шурупова.