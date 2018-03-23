Больницу №16 не будут объединять с госпиталем ветеранов 

Министерство здравоохранения РТ передумало объединять госпиталь для ветеранов войн с больницей №16. Первое учреждение находится на улице Исаева, второе — на улице Гагарина.
Минздрав республики отказался от своих планов после протестов ветеранов и общественных организаций. Они писали президенту России Владимиру Путину. Администрация президента передала их обращение сначала в российский Минздрав, а затем в татарстанский, пишет «Вечерняя Казань». В итоге ветераны добились своего — решение было отменено.
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