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Национальный нефтегазовый форум и международная выставка «Нефтегаз-2018» пройдут 16-19 апреля в Москве
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Национальный нефтегазовый форум и международная выставка «Нефтегаз-2018» пройдут 16-19 апреля в Москве 

Министерство промышленности и торговли РФ 2 часа назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
16-19 апреля 2018 года, Национальный нефтегазовый форум и 18-я международная выставка «Нефтегаз» соберут на площадке ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва) представителей отраслевых предприятий и ведомств, представителей бизнес-сообщества и ключевых экспертов.
Среди актуальных вопросов программы ННФ-2018: цифровая трансформация нефтегазовой отрасли; технологическая оснащенность отраслевого машиностроительного комплекса и его экспортный потенциал; стратегии научно-технического развития отрасли и меры господдержки внедрения прорывных технологий; импортозамещение и локализация производства в отдельных отраслевых сегментах; трансфер технологий высокотехнологичной продукции ТЭК и международное сотрудничество; роботизация и искусственный интеллект; создание инжиниринговых центров, кластеров и технопарков; развитие нефтегазовых стартапов и инновационных проектов; разработка трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов; внутренние драйверы и экспортный потенциал нефтегазохимической отрасли.
В свою очередь, в работе Международной выставки «Нефтегаз» примут участие представители сотен ведущих компаний из десятков стран мира. Специализированные разделы экспозиции будут посвящены автоматизации, нефтегазохимии, новейшим разработкам сервисных и инжиниринговых транспортных компаний. На стендах будут представлены актуальные для отрасли профессиональные направления. Среди них: «Поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений», «Строительство, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин», «Сбор, транспортировка, хранение нефти, газа, нефтепродуктов», «Нефтегазопереработка и нефтехимия», «Оборудование и технологии», «Запорно-регулирующая аппаратура», «Энергетическое и электротехническое оборудование. Кабельная продукция. Сварочное оборудование», «АСУ и телемеханизация процессов. Контрольно-измерительные приборы. Метрология», «Защита оборудования и трубопроводов от коррозии», «Экология, системы мониторинга состояния окружающей среды», «Охрана труда и системы безопасности», «Российские инновационные разработки».
Подробную информацию о программе Форума можно получить в организационном комитете по телефонам: +7 (495) 640-34-64, 8-800-333-05-15; либо по электронной почте: mail@oilandgasforum.ru.
Официальные сайты проекта:
www.oilandgasforum.ru  www.neftegaz-expo.ru
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