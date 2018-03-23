В. Матвиенко: Базовый закон о культуре может быть доработан и принят в ближайшее время

Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе открытия III Московского культурного форума в Центральном выставочном зале «Манеж». «Росту этого интереса (интереса к культуре — прим. Агентства «Москва» ) немало способствовали три тематических года: культуры, литературы, российского кино, которые были инициированы президентом России. Их результатом, помимо всего прочего, стало утверждение основ государственной культурной политики, стратегии государственной культурной политики на период до 2030 г. Эти важнейшие программные документы направлены, как было отмечено президентом России, на решение задач сохранения российского культурного кода, который лежит в самом сердце нашей государственности. Уже в ближайшее время будет доработан, принят новый базовый закон о культуре», — сказала В. Матвиенко. Она добавила, что в Совете Федерации рассчитывают, что деятели культуры примут в подготовке документа самое активное участие.