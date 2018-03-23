Ещё
В. Матвиенко: Базовый закон о культуре может быть доработан и принят в ближайшее время
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В. Матвиенко: Базовый закон о культуре может быть доработан и принят в ближайшее время 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе открытия III Московского культурного форума в Центральном выставочном зале «Манеж».
«Росту этого интереса (интереса к культуре — прим. Агентства «Москва») немало способствовали три тематических года: культуры, литературы, российского кино, которые были инициированы президентом России. Их результатом, помимо всего прочего, стало утверждение основ государственной культурной политики, стратегии государственной культурной политики на период до 2030 г. Эти важнейшие программные документы направлены, как было отмечено президентом России, на решение задач сохранения российского культурного кода, который лежит в самом сердце нашей государственности. Уже в ближайшее время будет доработан, принят новый базовый закон о культуре», — сказала В. Матвиенко.
Она добавила, что в Совете Федерации рассчитывают, что деятели культуры примут в подготовке документа самое активное участие.
Агентство «Москва»: последние новости
Проект о службе по защите прав граждан с расстройствами психики планируют внести в ГД в осеннюю сессию Измененная из-за футбольного матча схема движения в районе стадиона «Лужники» действует по 24 марта Монтаж пролетного строения мостового перехода через Волгу в Дубне планируют завершить в октябре
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением337
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова58
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды26
Умер известный шансонье21
В России признали бессилие перед США1680
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к россиянам
Политика
04:23
Успенская избежала ответственности за дебош в самолете
Шоу-бизнес
00:20
Бузову раскритиковали за манипуляции с внешностью
Шоу-бизнес
00:44
Новый технопарк «Перерва» появится в столице
Новости Москвы
03:25
Собянин вручил награды столичным работникам культуры
Новости Москвы
03:28
В Москве нашли частный особняк за миллиард рублей
Недвижимость Новости Москвы
00:59
В Кремле отреагировали на отзыв посла ЕС
Политика
00:33
Участник «Дома-2» попал в клинику для алкоголиков
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение