Матвиенко: базовый закон о культуре могут принять в ближайшее время 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что базовый закон о культуре могут доработать и принять в ближайшее время, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Об этом она сказала на открытии Московского культурного форума.
Как отметила сенатор, росту интереса к культуре немало способствовали три тематических года — культуры, литературы, российского кино.
"Их результатом, помимо всего прочего, стало утверждение основ государственной культурной политики, стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года", — подчеркнула Матвиенко.
По ее словам, в Совфеде рассчитывают, что деятели культуры примут в подготовке документа самое активное участие.