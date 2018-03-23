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Матвиенко: базовый закон о культуре могут принять в ближайшее время
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Матвиенко: базовый закон о культуре могут принять в ближайшее время 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что базовый закон о культуре могут доработать и принять в ближайшее время, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Об этом она сказала на открытии Московского культурного форума.
Как отметила сенатор, росту интереса к культуре немало способствовали три тематических года — культуры, литературы, российского кино.
"Их результатом, помимо всего прочего, стало утверждение основ государственной культурной политики, стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года", — подчеркнула Матвиенко.
По ее словам, в Совфеде рассчитывают, что деятели культуры примут в подготовке документа самое активное участие.
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