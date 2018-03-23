Медведев обсудил с президентом РАН роль ученых в выполнении поручений из послания Путина

"В настоящий момент готовятся изменения к программам развития страны с учетом приоритетов, заданных посланием президента. Эти программы будут так или иначе корректироваться, имею в виду фундаментальные цели развития", — сказал председатель правительства на встрече с президентом РАН Александром Сергеевым . Глава кабинета министров констатировал, что у ученых есть предложения, которые «касаются и различного рода экспериментальных аспектов развития нашей экономики, и медицины, и естественных наук, и междисциплинарных исследований». Поэтому он предложил РАН состыковать эти идеи с имеющимися «программными позициями».

Медведев подчеркнул, что в данной работе особое внимание надо уделить финансированию этих программ. «Мы как раз думаем о том, каким образом под существующие проекты представить потребное финансирование, те возможности финансовые, которые в настоящий момент у нас есть, и в разрезе текущего года (потому что, по сути, многие программы придется, может быть, сейчас переверстывать), и в разрезе трехлетки», — сказал премьер. Он указал: «Такую работу нужно будет обязательно организовать, рассчитываю на то, что Российская академия наук примет в этой работе самое деятельное участие».

Председатель правительства сообщил, что сейчас кабмин готовит «целый ряд решений, связанных с реализацией послания президента, в том числе касающихся развития российской науки».

"Если говорить о прорывных направлениях, на ряд вопросов как раз нам наука и должна ответить. Является ли это направление прорывным или нет — здесь именно экспертиза Российской академии наук, может быть, имеет наивысшую ценность", — полагает Медведев. На его взгляд, «это должны решать не чиновники, которые по каким-то своим причинам решают „это важно, мы на этом сконцентрируемся“, а представители науки, которые обладают необходимыми познаниями».

Предложения ученых

"Мы понимаем, что страна вступает в совершенно новый этап своего развития, мы встаем на траекторию роста, причем роста, связанного с совершенно новыми факторами", — заверил Сергеев. По его мнению, «и в условиях санкций, и в условиях ограничения финансовых средств мы тем не менее сумели в последние годы выстоять, фактически за счет наших внутренних ресурсов переломить ситуацию и встать на траекторию развития». «Но мы понимаем, что темпы движения по этой траектории должны быть выше общемировых, как было сказано в послании президента Федеральному собранию, а это можно сделать только в том случае, если важным, может быть, основным локомотивом роста будет наука», — считает президент РАН. Он заверил, что «наши ученые — члены Академии наук тоже это прекрасно понимают и готовы взять на себя существенную роль в том, чтобы этот рост обеспечить».

Сергеев сообщил, что в РАН уже прошли первые обсуждения того, как решить поставленные в президентском послании задачи. «Это стратегия пространственного развития страны, и то, что к 2030 году мы должны обеспечить 80+ продолжительности жизни, и борьба с онкологическими заболеваниями, вопросы экологии — по всем этим направлениям мы начали формулировать крупные проекты», — сказал академик, добавив, что Академия «готова сформулировать крупные предложения». Он уверен, что РАН должна восстановить функцию «структуры, которая может инициировать и обеспечить реализацию крупных проектов».

Оргвопросы РАН Сергеев рассчитывает на скорое принятие парламентом поправок к 253-му Федеральному закону, внесенных главой государства, которые «существенным образом расширяют роль Российской академии наук». По его словам, «очень важно, что Академия наук получает возможность прогнозирования: не только экспертной работы, которая была до сих пор, но и стратегического прогнозирования — и в научно— технологических вопросах, и в социально-экономических». «Плюс добавляется возможность внесения наших прогнозов и предложений на уровень государственной власти. У нас появляются важные инструменты, при помощи которых мы можем наши компетенции, наш интеллект предложить для того, чтобы двинуться по этой траектории», — отметил он.

Президент РАН также обратил внимание, что в проекте поправок к закону содержится положение о том, что «Академия наук получает возможность более активного участия в восстановлении научно-технического задела в обороне и безопасности». «Этого, к сожалению, до сих пор не было, это мы сейчас должны получить и полностью отработать», — считает академик.

"Еще один существенный вопрос, тоже в духе времени — это вопрос, связанный с научной дипломатией. Наука играет сейчас важнейшую роль в сложной геополитической ситуации, и мосты, которые наводят ученые между странами, — это мосты, позволяющие преодолевать политические барьеры. В этом плане у нас сейчас появляется целый набор функций по формулировке и реализации научной дипломатии", — сказал Сергеев. И пообещал: «Тоже обязательно отработаем, понимая, насколько это важно для страны».