На Древлянке появится новый спортивный центр

23.03.2018 — было дано разрешение на перевод земельного участка в 26092 кв. м., в другую категорию и назначение.

На данный момент, территория используется, как склад. Так земля находиться в категории — промышленной, поступило предложение о ее переводе в категорию Общественной застройки. Там. планируется построить огромный спортивный комплекс и для этого уже найден инвестор.

Как считает администрация грода. что в данном районе это будет очень актуально. Но, депутат Дмитрий Данильев поставил в укор. что инвестором видят ЦСК. Он утверждает. что пока еще эта компания не сдержала ни одного своего слова.

Но не зависимо от этого большинство. проголосовали, за перевод земли из одной категории в другую.