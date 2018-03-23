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На Древлянке появится новый спортивный центр
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На Древлянке появится новый спортивный центр 

Карельские вести 16 минут назад
Фото: Карельские вести
23.03.2018 — было дано разрешение на перевод земельного участка в 26092 кв. м., в другую категорию и назначение.
На данный момент, территория используется, как склад. Так земля находиться в категории — промышленной, поступило предложение о ее переводе в категорию Общественной застройки. Там. планируется построить огромный спортивный комплекс и для этого уже найден инвестор.
Как считает администрация грода. что в данном районе это будет очень актуально. Но, депутат Дмитрий Данильев поставил в укор. что инвестором видят ЦСК. Он утверждает. что пока еще эта компания не сдержала ни одного своего слова.
Но не зависимо от этого большинство. проголосовали, за перевод земли из одной категории в другую.
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