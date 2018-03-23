«Яндекс» будет следить за костромскими лосями

В костромском охотуправлении хотят договориться с «Яндексом» , чтобы он предупреждал водителей о лосях, узнал KOSTROMA.TODAY. Специалисты разрабатывают специальную программу, чтобы защитить водителей от встречи с дикими животными.

«Мы сей­час свя­зыва­ем­ся с ди­рек­ци­ей «Ян­декс», ко­торая поз­во­ля­ет осу­щест­влять на­вига­цию на до­рогах. На­де­ем­ся, что со вре­менем мы вы­рабо­та­ем прог­рамму, ког­да во­дите­ля ав­то­мати­чес­ки бу­дут пре­дуп­реждать о том, что дан­ный учас­ток опа­сен, что здесь есть ди­кие жи­вот­ные», — рассказал ГТРК «Кострома» начальник охотуправления регионального департамента природных ресурсов Сергей ПРОСТОВ.

Сейчас у лосей началась весенняя миграция, поэтому они могут еще чаще выходить на дорогу. В апреле лосихи должны отелиться. В поиске нужного места они могут преодолевать огромные расстояния.

В охотуправлении даже составили интерактивную карту мест, где часто появляются лоси.