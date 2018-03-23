«Яндекс» будет следить за костромскими лосями 

В костромском охотуправлении хотят договориться с «Яндексом», чтобы он предупреждал водителей о лосях, узнал KOSTROMA.TODAY. Специалисты разрабатывают специальную программу, чтобы защитить водителей от встречи с дикими животными.
«Мы сейчас связываемся с дирекцией «Яндекс», которая позволяет осуществлять навигацию на дорогах. Надеемся, что со временем мы выработаем программу, когда водителя автоматически будут предупреждать о том, что данный участок опасен, что здесь есть дикие животные», — рассказал ГТРК «Кострома» начальник охотуправления регионального департамента природных ресурсов Сергей ПРОСТОВ.
Сейчас у лосей началась весенняя миграция, поэтому они могут еще чаще выходить на дорогу. В апреле лосихи должны отелиться. В поиске нужного места они могут преодолевать огромные расстояния.
В охотуправлении даже составили интерактивную карту мест, где часто появляются лоси.