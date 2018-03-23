Мэр Волоколамска рассказал о криминальном мусорном бизнесе 

Мэр Волоколамска Петр Лазарев в интервью RTVI заявил, что мусорный бизнес — «довольно криминальный», а прогресса в обустройстве свалок почти нет.
Так градоначальник ответил на вопрос журналистам о том, почему со свалками возникают большие проблемы.
«Еще у истоков этих свалок стояли криминальные люди (и сейчас имеют место быть)», — заявил Лазарев.
Мэр отметил, что в XXI веке человек собирается полететь на Марс и строит серьезную технику, «но нет прогресса в устройстве таких свалок».
«<…> Мы дедовскими методами валим кучи, которые приносят вред людям, здоровью, жизни», — возмутился Лазарев.
Он подчеркнул, что мусорные полигоны стали проблемой и для недвижимости, которая находится поблизости: стоимость дач, домов и квартир резко падает. Мэр пояснил, что свалки наносят вред не только здоровью, но и кошелькам, так как люди не могут продать свою недвижимость.
Третьего марта в Волоколамске прошел первый митинг против работы мусорного полигона Ядрово, расположенного за городом. Организаторы заявили, что в акции приняли участие около пяти тысяч человек. Протестующие называли свалку источником неприятного запаха в городе.
Седьмого марта в Волоколамском районе ввели режим ЧС для ликвидации «последствий выброса свалочного газа».
СМИ писали, что в городском воздухе было зафиксировано повышенное содержание сероводорода и хлора. При этом в управлении МЧС по Московской области РБК рассказали, что в Волоколамске провели 18 замеров воздуха, но превышений содержания ядовитых веществ обнаружено не было.
Двадцать первого марта стало известно, что более 50 детей из Волоколамска пожаловались на отравление. 23 из них госпитализировали. Замглавы управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова заявила, что им стало плохо из-за «резкого запаха сероводорода». Двадцать второго марта 68 детей обратились за медпомощью из-за плохого самочувствия. Власти Подмосковья пообещали начать на следующей неделе «активную фазу рекультивации полигона».