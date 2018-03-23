Мэр Волоколамска рассказал о криминальном мусорном бизнесе

Мэр Волоколамска Петр Лазарев в интервью RTVI заявил, что мусорный бизнес — «довольно криминальный», а прогресса в обустройстве свалок почти нет.

Так градоначальник ответил на вопрос журналистам о том, почему со свалками возникают большие проблемы.

«Еще у истоков этих свалок стояли криминальные люди (и сейчас имеют место быть)», — заявил Лазарев.

Мэр отметил, что в XXI веке человек собирается полететь на Марс и строит серьезную технику, «но нет прогресса в устройстве таких свалок».

«<…> Мы дедовскими методами валим кучи, которые приносят вред людям, здоровью, жизни», — возмутился Лазарев.

Он подчеркнул, что мусорные полигоны стали проблемой и для недвижимости, которая находится поблизости: стоимость дач, домов и квартир резко падает. Мэр пояснил, что свалки наносят вред не только здоровью, но и кошелькам, так как люди не могут продать свою недвижимость.

Третьего марта в Волоколамске прошел первый митинг против работы мусорного полигона Ядрово, расположенного за городом. Организаторы заявили, что в акции приняли участие около пяти тысяч человек. Протестующие называли свалку источником неприятного запаха в городе.

Седьмого марта в Волоколамском районе ввели режим ЧС для ликвидации «последствий выброса свалочного газа».

СМИ писали, что в городском воздухе было зафиксировано повышенное содержание сероводорода и хлора. При этом в управлении МЧС по Московской области РБК рассказали, что в Волоколамске провели 18 замеров воздуха, но превышений содержания ядовитых веществ обнаружено не было.