Стало известно о состоянии психического здоровья Василия Степанова 

Актриса Дарья Егорова и Василий Степанов влюбились друг в друга еще на студенческой скамье. Молодые люди стали жить вместе в гражданском браке, но до загса дело так и не дошло. В 2009 году на экраны вышла картина «Обитаемый остров», снятая Федором Бондарчуком, где Василий сыграл главную роль.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1717473887753359173_248708582"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.84583333333333)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.84583333333333)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Белокурый красавец с ярко-голубыми глазами буквально покорил девичьи сердца. Однако обрушивавшаяся слава стала триггером, который вызвал обострение его психического заболевания. А в прошлом году артист оказался в клинике для душевнобольных.
Дарья посетовала, что родные Василия за большие гонорары обливали ее грязью в различных ток-шоу. А мать Степанова, вместо того, чтобы обратиться к специалистам, пытается изгнать из сына бесов. Сам Василий также не отдает отчет, что болен и нуждается в наблюдении психиатров.
Егорова пожаловалась, что ее бывший избранник постоянно названивает ей в невменяемом состоянии с просьбой о помощи. Она срывается к нему, но когда приезжает, то все оказывается обычным фарсом. Актриса признается, что роман со Степановым принес ей много страданий, но он остался в прошлом и ей следует достойно с ним попрощаться, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание «Собеседник».