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Стало известно о состоянии психического здоровья Василия Степанова
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Стало известно о состоянии психического здоровья Василия Степанова 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Дарья Егорова и Василий Степанов влюбились друг в друга еще на студенческой скамье. Молодые люди стали жить вместе в гражданском браке, но до загса дело так и не дошло. В 2009 году на экраны вышла картина «Обитаемый остров», снятая Федором Бондарчуком, где Василий сыграл главную роль.
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Белокурый красавец с ярко-голубыми глазами буквально покорил девичьи сердца. Однако обрушивавшаяся слава стала триггером, который вызвал обострение его психического заболевания. А в прошлом году артист оказался в клинике для душевнобольных.
Дарья посетовала, что родные Василия за большие гонорары обливали ее грязью в различных ток-шоу. А мать Степанова, вместо того, чтобы обратиться к специалистам, пытается изгнать из сына бесов. Сам Василий также не отдает отчет, что болен и нуждается в наблюдении психиатров.
Егорова пожаловалась, что ее бывший избранник постоянно названивает ей в невменяемом состоянии с просьбой о помощи. Она срывается к нему, но когда приезжает, то все оказывается обычным фарсом. Актриса признается, что роман со Степановым принес ей много страданий, но он остался в прошлом и ей следует достойно с ним попрощаться, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание «Собеседник».
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