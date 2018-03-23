Стало известно о состоянии психического здоровья Василия Степанова

Актриса Дарья Егорова Василий Степанов влюбились друг в друга еще на студенческой скамье. Молодые люди стали жить вместе в гражданском браке, но до загса дело так и не дошло. В 2009 году на экраны вышла картина «Обитаемый остров», снятая Федором Бондарчуком , где Василий сыграл главную роль.

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Белокурый красавец с ярко-голубыми глазами буквально покорил девичьи сердца. Однако обрушивавшаяся слава стала триггером, который вызвал обострение его психического заболевания. А в прошлом году артист оказался в клинике для душевнобольных.

Дарья посетовала, что родные Василия за большие гонорары обливали ее грязью в различных ток-шоу. А мать Степанова, вместо того, чтобы обратиться к специалистам, пытается изгнать из сына бесов. Сам Василий также не отдает отчет, что болен и нуждается в наблюдении психиатров.